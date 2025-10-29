Evet/Hayır Testine Göre Aşk Acını Aşabildin mi?
Bazen “iyiyim” deriz ama içimizde hâlâ yankılanan bir ses olur. Zaman geçse de bir şarkı, bir koku ya da bir anı her şeyi yeniden hatırlatabilir. Peki sen gerçekten o aşk acısını geride bıraktın mı, yoksa hala kalbinin bir köşesinde taşıyor musun Bu evet/hayır testi, iç dünyandaki duygusal izleri ortaya çıkaracak. Belki çoktan iyileştin… belki de sandığından biraz daha kırılmışsın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Eski sevgilini sosyal medyada kontrol etme ihtiyacı hissediyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Onunla ilgili anılar seni hala üzebiliyor mu?
3. Yeni insanlarla tanışmak sana heyecan veriyor mu?
4. Eski sevgilinden gelen mesajlara cevap veriyor musun?
5. Onunla ilgili konuşmaktan kaçınıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kendini mutlu hissettiğinde eski sevgilini hatırlıyor musun?
7. Onun hayatına dair haberleri öğrenmeye çalışıyor musun?
8. Geçmiş ilişkin hakkında olumsuz düşüncelerden kurtulabiliyor musun?
9. Eski sevgilinin seni hatırlayıp hatırlamadığı hala önemli mi?
10. Son olarak geleceğe dair planlar yaparken onun yokluğunu hissediyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henüz aşk acını tam olarak atlatamamışsın.
Büyük olasılıkla aşk acını geride bırakmışsın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın