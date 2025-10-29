onedio
Evet/Hayır Testine Göre Aşk Acını Aşabildin mi?

Evet/Hayır Testine Göre Aşk Acını Aşabildin mi?

29.10.2025 - 13:01

Bazen “iyiyim” deriz ama içimizde hâlâ yankılanan bir ses olur. Zaman geçse de bir şarkı, bir koku ya da bir anı her şeyi yeniden hatırlatabilir. Peki sen gerçekten o aşk acısını geride bıraktın mı, yoksa hala kalbinin bir köşesinde taşıyor musun Bu evet/hayır testi, iç dünyandaki duygusal izleri ortaya çıkaracak. Belki çoktan iyileştin… belki de sandığından biraz daha kırılmışsın.

1. Eski sevgilini sosyal medyada kontrol etme ihtiyacı hissediyor musun?

2. Onunla ilgili anılar seni hala üzebiliyor mu?

3. Yeni insanlarla tanışmak sana heyecan veriyor mu?

4. Eski sevgilinden gelen mesajlara cevap veriyor musun?

5. Onunla ilgili konuşmaktan kaçınıyor musun?

6. Kendini mutlu hissettiğinde eski sevgilini hatırlıyor musun?

7. Onun hayatına dair haberleri öğrenmeye çalışıyor musun?

8. Geçmiş ilişkin hakkında olumsuz düşüncelerden kurtulabiliyor musun?

9. Eski sevgilinin seni hatırlayıp hatırlamadığı hala önemli mi?

10. Son olarak geleceğe dair planlar yaparken onun yokluğunu hissediyor musun?

Henüz aşk acını tam olarak atlatamamışsın.

Aşkın o tatlı acısı hala kalbinde yer alıyor, değil mi? Geçmişin gölgesi, hala duygularını sarmalıyor ve seni bambaşka bir dünyaya sürüklüyor. Belki de bu durum, biraz daha zaman ve kendine dönük bir odaklanma gerektirdiğinin sinyallerini veriyor. Evet, aşk acısı bazen kalbimizi kıyıya vuran bir dalga gibi sarıp sarmalar. Bu dalga bazen hafifçe okşar, bazen de tüm gücüyle vurur. İşte senin de şu anda içinde bulunduğun durum tam olarak bu. Geçmişin etkileri, hala kalbinin derinliklerinde hissediliyor ve bu durum, duygusal dünyanı etkiliyor. Biraz daha zaman, belki de tüm yaraları sarmalayacak ve seni yeniden ayağa kaldıracak olan şey. Zamanın iyileştirici gücünü küçümsememek gerek. Ayrıca, bu süreçte kendine odaklanmayı da ihmal etmemelisin. Kendine dönmek, belki de en çok ihtiyaç duyduğun şey. Kendi düşüncelerinle baş başa kalmak, duygularını ve düşüncelerini yeniden düzenlemek belki de bu sürecin en önemli adımlarından biri.

Büyük olasılıkla aşk acını geride bırakmışsın.

Aşk acısının zorlu dalgalarını geride bırakmış olmanın hafifliğiyle nefes alıyorsun, değil mi? O kırık kalbinin parçalarını toplayıp, geçmişin karanlık dehlizlerinden çıkıp aydınlığa adım attığını hissediyorsun. Eski ilişkinin üzerine çizgi çekmiş, onu kabullenmiş ve artık yüzünü geleceğe dönmüşsün. Artık dünün gölgesi altında ezilmiyor, yarının güneşine doğru ilerliyorsun. Geçmişin hüzünlü hatıraları yerini, geleceğin heyecan verici beklentilerine bırakmış. Kendini yeniden keşfetme, yeni bir sayfa açma ve belki de yeni bir aşka yelken açma zamanı geldi demektir.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
