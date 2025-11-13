Evet/Hayır Testine Göre Gerçek Aşkı Hak Ediyor musun?
Gerçek aşk, herkesin aradığı ama herkesin kolayca bulamadığı o büyülü duygu… Peki sen, kalbini gerçekten hak eden birine açmaya hazır mısın? Bu Evet/Hayır testinde, ilişkilerdeki tavırlarını, duygusal olgunluğunu ve aşk konusundaki içtenliğini ölçüyoruz.
Hazırsan başlayalım ve bakalım, sen gerçek aşkı gerçekten hak ediyor musun?
1. Geçmişte kalbini kırdığın biri oldu mu?
2. Birine güvenmek senin için kolay mıdır?
3. Sevdiğinde fedakarlık yapmaktan çekinmez misin?
4. Gerçek aşkın zamanla sönmediğine inanıyor musun?
5. Bir ilişkinin sorumluluğu seni korkutuyor mu?
6. Karşındaki insanın ne hissettiği çok önemli mi?
7. Daha önce hiç birini aldattın mı?
8. Aşkta dürüstlüğün en önemli şey olduğuna inanıyor musun?
9. Öfkelendiğinde karşında kim olduğunu unutuyor musun?
10. Son olarak sevdiğin kişiyi değiştirmeye çalışır mısın?
Önce kendini sevmen gerekiyor!
Gerçek aşkı hak ediyorsun!
