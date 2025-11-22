Bu Test, İlişkilerde Gerçekten Ne Aradığını Söylüyor!
İlişkilerde gerçekten ne aradığını düşündün mü hiç? Bazen aklımız bambaşka şeyler söyler, kalbimiz ise tamamen farklı yollara sürükler. Bu test, verdiğin içgüdüsel cevaplarla aşk hayatında aslında neye ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkaracak.Güven mi, tutku mu, huzur mu, yoksa heyecan mı? Belki de sen bile farkında olmadan peşinden gittiğin bir şey var…
1. İdeal partnerin seninle birlikteyken en çok hangi özelliğe sahip olmalı?
2. İlişkide seni en çok ne motive eder?
3. Partnerinle tartıştığında en çok hangi çözüm yolunu beklersin?
4. Romantik bir akşamda senin için en önemli şey nedir?
5. İlişkide kendini en çok nasıl hissetmek istersin?
6. İlişkide seni en çok ne kırar?
7. Bir partnerde öncelik verdiğin değer nedir?
8. Son olarak ilişkilerin genellikle kısa mı sürüyor?
Sadakat ve güven arayan
Maceraperest ve heyecan arayan
Duygusal bağ arayan
Hedef odaklı ve ilham veren partner arayan
