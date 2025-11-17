onedio
Daha Önce Hiç Testine Göre Ne Kadar Kendine Güveniyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
17.11.2025 - 15:01

Hayat bazen bize aynayı tutar ama o aynada gördüğümüz şey, gerçekte kim olduğumuzun sadece bir kısmıdır. Peki, sen kendine gerçekten ne kadar güveniyorsun? Bu testte içgüdülerine güvenip “daha önce hiç” cümleleriyle yüzleşeceksin.

Cevapların, kendine olan güven seviyeni ortaya çıkaracak, belki düşündüğünden daha cesur, belki de biraz daha temkinlisin.

1. Daha önce hiç kalabalık bir toplulukta konuşma yaptın mı?

2. Daha önce hiç kendi kararına güvenip risk aldın mı?

3. Daha önce hiç bir hedefe ulaşmak için konfor alanından çıktın mı?

4. Daha önce hiç bir yanlış yaptığında bununla yüzleşip ders aldın mı?

5. Daha önce hiç başkalarının fikirlerini dinleyip kendi fikrini savundun mu?

6. Daha önce hiç tanımadığın birine yardım etmekten çekinmedin mi?

7. Daha önce hiç yeni bir beceri öğrenmeye cesaret ettin mi?

8. Daha önce hiç eleştirilere karşı sakin kalmayı başardın mı?

9. Daha önce hiç kendi yeteneklerine güvenip bir projeyi tek başına tamamladın mı?

10. Daha önce hiç bir hata seni durduracak kadar büyük hissettirdi mi?

Senin kendine olan güvenin oldukça yüksek!

Senin özgüvenin, bir kralın tahtına oturduğu gibi, göz kamaştırıcı bir şekilde parlıyor. Zorluklarla karşılaştığında bile, kendi kararlarına olan inancın, bir kaptanın pusulası gibi seni doğru yola yönlendiriyor. Risk almayı seviyorsun, bu da seni her zaman bir adım öne çıkarıyor. Tıpkı bir dağcının zirveye ulaşma hırsı gibi, sen de hayatın zorluklarına karşı cesur bir şekilde tırmanıyorsun. Yeni deneyimlere açık oluşun, seni her zaman taze ve dinamik tutuyor. Tıpkı bir gezginin yeni yerler keşfetme heyecanı gibi, sen de hayatın her alanında yeni deneyimler peşindesin. Kısacası, seninle tanışmak, bir kitabın yeni bir sayfasını çevirmek gibi heyecan verici ve ilham dolu. Hayatın her anında kendine olan güvenin ve cesaretinle, sen bir yıldızsın ve her zaman parlamaya devam edeceksin.

Senin kendine güvenin zaman zaman azalıyor.

Hayatının bazı dönemlerinde kendine olan güvenin dalgalanıyor gibi hissediyorsun. Bazen cesurca adımlar atıp, riskler alırken, bazen de tereddüt ediyorsun, belki de bir adım atmakta zorlanıyorsun. Bu durum, her ne kadar normal olsa da, seni biraz huzursuz ediyor olabilir. Kendine olan güvenini arttırmanın yollarını arıyorsun ve bu konuda sana yardımcı olabilecek birkaç ipucu var. Öncelikle, kendine olan güvenini arttırmanın en etkili yolu, kendi yeteneklerini tanımaktan geçiyor. Kendi yeteneklerini ve becerilerini ne kadar çok tanırsan, kendine olan güvenin o kadar artar. Kendi yeteneklerine güvenmeyi öğrenmek, seni çok daha güçlü hissettirecek. Bu durum, hayatının her alanında, kendine olan güvenini arttıracak ve seni daha başarılı, daha mutlu bir insan yapacak. Unutma, kendine olan güvenin dalgalanması normaldir. Ancak, kendine olan güvenini arttırmak ve bu dalgalanmaları en aza indirmek senin elinde. Kendi yeteneklerine güvenmeyi öğren ve kendini daha güçlü hissetmeye başla!

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
