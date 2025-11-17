Daha Önce Hiç Testine Göre Ne Kadar Kendine Güveniyorsun?
Hayat bazen bize aynayı tutar ama o aynada gördüğümüz şey, gerçekte kim olduğumuzun sadece bir kısmıdır. Peki, sen kendine gerçekten ne kadar güveniyorsun? Bu testte içgüdülerine güvenip “daha önce hiç” cümleleriyle yüzleşeceksin.
Cevapların, kendine olan güven seviyeni ortaya çıkaracak, belki düşündüğünden daha cesur, belki de biraz daha temkinlisin.
Daha Önce Hiç Testine Göre Ne Kadar Kendine Güveniyorsun?
1. Daha önce hiç kalabalık bir toplulukta konuşma yaptın mı?
2. Daha önce hiç kendi kararına güvenip risk aldın mı?
3. Daha önce hiç bir hedefe ulaşmak için konfor alanından çıktın mı?
4. Daha önce hiç bir yanlış yaptığında bununla yüzleşip ders aldın mı?
5. Daha önce hiç başkalarının fikirlerini dinleyip kendi fikrini savundun mu?
6. Daha önce hiç tanımadığın birine yardım etmekten çekinmedin mi?
7. Daha önce hiç yeni bir beceri öğrenmeye cesaret ettin mi?
8. Daha önce hiç eleştirilere karşı sakin kalmayı başardın mı?
9. Daha önce hiç kendi yeteneklerine güvenip bir projeyi tek başına tamamladın mı?
10. Daha önce hiç bir hata seni durduracak kadar büyük hissettirdi mi?
Senin kendine olan güvenin oldukça yüksek!
Senin kendine güvenin zaman zaman azalıyor.
