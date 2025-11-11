onedio
İçinde Bastırdığın Hangi Duygu Hayatını Yönetiyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
11.11.2025 - 14:01

Hepimizin içinde, bazen farkında olduğumuz bazen de bilinçaltımıza ittiğimiz duygular vardır. Kimi zaman öfke, kimi zaman korku, kimi zaman da suçluluk… Bu duygular bastırıldığında yok olmazlar. Aksine, davranışlarımızı, kararlarımızı ve ilişkilerimizi gizliden gizliye yönlendirmeye başlarlar. Peki senin içinde bastırdığın hangi duygu hayatını yönetiyor olabilir?

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Zor bir durumda biri sana haksızlık ettiğinde ilk tepkin ne olur?

4. Başarısız olduğunda kendine ne söylersin?

5. İnsanlarla yakın ilişkiler kurmak sana nasıl hissettirir?

6. Bir tartışmada genelde ne yaparsın?

7. Geçmişine dönüp baktığında en çok neyi hissedersin?

8. Son olarak birine güvenmek senin için…

Bastırılmış Öfke

Kalbinde, dışarıya vurmakta zorlandığın, bir süredir biriken kırgınlıkların gizli bir yük gibi duruyor. Dışarıdan bakıldığında sakin ve huzurlu bir görüntü çiziyorsun, ama iç dünyanın fırtınalarla dolu. Adaletsizliklere karşı beslediğin yoğun öfke, ruhunu adeta bir volkan gibi dolduruyor ve her an patlamaya hazır bir hale getiriyor. Bu duygusal yük, seni zaman zaman kontrol etmeye başladığında, ilişkilerinde ani ve beklenmedik patlamalar yaşanabiliyor. Kimi zaman ise bu durum, sevdiklerinden aniden uzaklaşmana neden oluyor. Bu, sanki bir anda ortadan kaybolmuş gibi hissettiren, beklenmedik bir durum olabiliyor. Bu durum, bir film sahnesini andırıyor adeta. Senaryosunu senin yazdığın, başrolünü ise duygularının oynadığı bir film... Bu filmde sen, sadece bir izleyici olmak yerine, kendi hikayenin yazarı ve yönetmeni olmayı seçmelisin. Kendi duygularını kontrol etmeyi öğrenerek, bu patlamaların ve ani uzaklaşmaların önüne geçebilirsin. Unutma, senin elinde her zaman senaryoyu yeniden yazmak ve yönetmen koltuğuna oturmak var.

Bastırılmış Korku

Hayatın her alanında kontrolcü bir tavır sergiliyorsun, çünkü en ufak bir kayıp seni derinden korkutuyor. Bu korku, dışarıdan bakıldığında seni güçlü ve kararlı biri gibi gösterse de, içinde bir tedirginlik yaratıyor. Her an her şeyin kontrolünü kaybedebileceğin düşüncesi, seni içten içe kemiriyor. Ancak unutmamalısın ki, hayatın her anını kontrol etmek mümkün değil ve bu durum sadece seni yorar. Belki de ihtiyacın olan şey, güven duygusunu yeniden keşfetmek ve duygularını özgür bırakabilmek. Kendini ifade etmek, duygularını açığa çıkarmak seni daha özgür ve huzurlu bir hale getirebilir. Bu sayede içinde biriken tedirginlik yerini, yaşamın getirdiği sürprizlere açık bir ruh hali alabilir. Unutma, hayat bir denge oyunu ve her şeyi kontrol altında tutmaya çalışmak yerine, bazen akışına bırakmak gerekir.

Bastırılmış Üzüntü

Bir yandan gülümsemeyi seçerken, diğer yandan içinde derin bir hüzün barındıran sen... Her ne kadar dışarıya karşı neşeli bir tavır sergilesen de, kalbinde hâlâ yer eden geçmişteki kayıpların ve hayal kırıklıklarının izleri, seni biraz daha içine kapatan bir hale büründürüyor. Bu duygusal derinliği, belki de başkalarının ulaşamadığı bir hassasiyete sahip olmanı sağlıyor. Ancak aynı zamanda, bu derin hüzün, yaşam enerjini de bir o kadar tüketiyor. Kendine izin ver, üzülmek de iyileşmenin bir parçası. Unutma ki, her duygu bir deneyimdir ve her deneyim, seni sen yapan birer parçadır. Bu yüzden, geçmişin gölgesinde kalan bu duyguları da kabullenmekte bir sakınca yok. Kendine karşı dürüst ol, hissettiğin duyguları inkar etme. Çünkü bu duygular, senin ruhunun en derin köşelerine işleyen, kim olduğunu belirleyen etmenlerdir. Kendine izin ver ve unutma ki, her yara zamanla iyileşir.

Bastırılmış Hayal Kırıklığı

Hayatın karmaşasında sık sık 'artık hiçbir şeye şaşırmıyorum' dediğin anlar oluyor, değil mi? Fakat bu sözlerin ardında, aslında hala incindiğin bir gerçek yatıyor. İnsanların seni hayal kırıklığına uğratmasına karşı bir savunma mekanizması olarak beklentilerini gizliyor, belki de farkında olmadan duygusal bir zırh giyiyorsun. Ancak bu zırh, seni hayal kırıklıklarından korurken aynı zamanda gerçek duygusal bağları da engelliyor. İşte tam bu noktada, belki de yeniden güvenmeyi denemenin vakti gelmiş olabilir. Kendini yeniden aç, duygusal olarak kapanmak yerine kalbini ve zihnini yeni deneyimlere, yeni insanlara ve belki de yeni hayal kırıklıklarına karşı aç. Çünkü unutma, hayatın en güzel yanlarından biri de belirsizliklerle dolu olmasıdır.

Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
