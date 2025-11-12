İngiltere'nin Ergen Gençleri, Türk Aile Yapısı ile Tanışırsa: Unutulmayan İlginç Programı Hatırlayalım
İngiliz yayın kuruluşu BBC Three’nin popüler programı The World’s Strictest Parents / Dünyanın En Katı Ebeveynleri, saygısız gençlerin katı aileler bir hafta geçirmesi ve onlardan ders alması üzerinde geçiyordu. Programın 2011 yılında yayınlanan bir bölümünde, Londra’nın disiplinsiz iki asi gencini Türkiye’nin Mersin iline bağlı Silifke’deki Vural ailesinin yanına gönderilmişti. Hayatları alkol, sigara ve partilerden ibaret olan ve o zaman 17 yaşında olan Hannah Louise Button ve Ritchie Redday, bu bölümde biyoloji öğretmeni Canan Vural ve İngilizce öğretmeni Ali Vural çiftinin 'katı kurallarına' bir hafta boyunca uymak zorunda kalmıştı. Türk aile disiplini ile tanışan gençlerin görüntüleri günümüzde tekrardan sosyal medyada gündem oldu.
Buyurun detaylara 👇
1999'dan beri Silifke'de yaşayan Vural çiftinin sakin hayatı, 2011’in yaz aylarında gelen bir teklifle değişti.
Asi gençleri karşılayan Ali Vural, onlara hemen o dönemin kurallarını aktarmıştı.
Vural ailesi, gençlere 2011 yılındaki program çekimleri sırasında huzurevi ziyaretinden limon bahçesinde çalışmaya, ev temizliğinden yayla gezisine kadar pek çok görev vermişti.
Yaylada mini etek giymek isteyen Hannah'nın Canan Vural ile yaşadığı gerginlik, kuralların ne kadar tavizsiz uygulandığını göstermişti.
Programın en şaşırtıcı kısmı ise yabancıların gözünde katı olan ebeveynlerin Türkiye standartlarında pamuk gibi ebeveynler olması oldu...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın