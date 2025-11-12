İngiltere'nin Ergen Gençleri, Türk Aile Yapısı ile Tanışırsa: Unutulmayan İlginç Programı Hatırlayalım

Evde sigara ve içki kesinlikle yasaktı, yemekler birlikte yenecek ve tüm aktiviteler beraber yapılacaktı. Dış görünüşleri (büyük küpe, sarı saçlar, uygunsuz dövmeler) başta şaşkınlık yaratsa da, Vural çifti onları birer öğrenci gibi kucaklamıştı.

Günde 20 sigara içtiğini söyleyen Ritchie, en çok bu yasağa uymakta zorlanmıştı. Ali Vural, paketi alıp günlük üç sigara hakkı tanımış, Ritchie ise bu sayede sigarayı azaltmıştı. Ailenin oğlu Erdem'in, Ritchie'yi markette sigara almaktan vazgeçirmesi, katı kuralların olumlu etkisini gözler önüne sermişti.