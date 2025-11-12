onedio
İngiltere'nin Ergen Gençleri, Türk Aile Yapısı ile Tanışırsa: Unutulmayan İlginç Programı Hatırlayalım

Ömer Faruk Kino
12.11.2025 - 18:05

İngiliz yayın kuruluşu BBC Three’nin popüler programı The World’s Strictest Parents / Dünyanın En Katı Ebeveynleri, saygısız gençlerin katı aileler bir hafta geçirmesi ve onlardan ders alması üzerinde geçiyordu. Programın 2011 yılında yayınlanan bir bölümünde, Londra’nın disiplinsiz iki asi gencini Türkiye’nin Mersin iline bağlı Silifke’deki Vural ailesinin yanına gönderilmişti. Hayatları alkol, sigara ve partilerden ibaret olan ve o zaman 17 yaşında olan Hannah Louise Button ve Ritchie Redday, bu bölümde biyoloji öğretmeni Canan Vural ve İngilizce öğretmeni Ali Vural çiftinin 'katı kurallarına' bir hafta boyunca uymak zorunda kalmıştı. Türk aile disiplini ile tanışan gençlerin görüntüleri günümüzde tekrardan sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun detaylara 👇

1999'dan beri Silifke'de yaşayan Vural çiftinin sakin hayatı, 2011’in yaz aylarında gelen bir teklifle değişti.

BBC, gençlerin hayatlarına yön verecek, onlara sorumluluk ve amaç aşılayacak bir aile arayışındaydı ve Ali ile Canan Vural, bu görev için ideal görülmüştü.

Asi gençleri karşılayan Ali Vural, onlara hemen o dönemin kurallarını aktarmıştı.

Evde sigara ve içki kesinlikle yasaktı, yemekler birlikte yenecek ve tüm aktiviteler beraber yapılacaktı. Dış görünüşleri (büyük küpe, sarı saçlar, uygunsuz dövmeler) başta şaşkınlık yaratsa da, Vural çifti onları birer öğrenci gibi kucaklamıştı.

Günde 20 sigara içtiğini söyleyen Ritchie, en çok bu yasağa uymakta zorlanmıştı. Ali Vural, paketi alıp günlük üç sigara hakkı tanımış, Ritchie ise bu sayede sigarayı azaltmıştı. Ailenin oğlu Erdem'in, Ritchie'yi markette sigara almaktan vazgeçirmesi, katı kuralların olumlu etkisini gözler önüne sermişti.

Vural ailesi, gençlere 2011 yılındaki program çekimleri sırasında huzurevi ziyaretinden limon bahçesinde çalışmaya, ev temizliğinden yayla gezisine kadar pek çok görev vermişti.

Bu süreçte gençler, beklenenin aksine oldukça uyumlu bir görüntü sergilemişti. Ali Vural, onların parçalanmış ailelerden geldiğini ve asıl ihtiyaçlarının aile sıcaklığı ve saygı olduğunu o dönemde belirtmişti.

Yaylada mini etek giymek isteyen Hannah'nın Canan Vural ile yaşadığı gerginlik, kuralların ne kadar tavizsiz uygulandığını göstermişti.

Ayrıca, Ali Vural’ın Ritchie’yi sabah 05.00’te davar gütmeye götürme girişimi, Ritchie’nin çocukluk travması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Canan Vural, programın sonunda Hannah'nın annesiyle barışması için ona mektup yazdırtmış; Ritchie'nin babası ise Ali Vural'a teşekkür ederek oğlunun okula dönmesi için çalışacağını belirtmişti. 2011'de yayınlanan bu bölüm, Vural çiftinin katı kurallarının altında yatan sevgi ve amaç aşılama çabasını tüm dünyaya göstermişti.

Programın en şaşırtıcı kısmı ise yabancıların gözünde katı olan ebeveynlerin Türkiye standartlarında pamuk gibi ebeveynler olması oldu...

