İngiltere'de Yaşayanlara "Bahçenize Bir Çarşaf Serin" Uyarısı

Dilara Bağcı Peker
24.11.2025 - 23:20
24.11.2025 - 23:26

Kış ayları iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Kasım ayında, Avrupa'daki birçok ülke mevsimin ilk kar yağışını yaşadı. Soğuklardan olumsuz etkilenmemek adına alınması gereken önlemler de gündemimize geldi. Bunlardan bir tanesi de özellikle İngiltere'de uygulanan 'çarşaf' yöntemi. 

Bahçeye eski bir çarşaf sermek, aslında birçok yönden kurtarıcı olabiliyor.

Avrupa, mevsimin ilk karını karşıladı.

Ülkemizde de havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Avrupa'daki birçok ülke ise mevsimin ilk kar yağışını yaşadı. Kış aylarından olumsuz etkilenmemek adına alınması gereken bazı önlemler bulunuyor. Örneğin evinizi, bahçenizi kışa hazırlamak için yapabileceğiniz basit bazı yöntemler var. Pencerelerinizi 'kış ayarına' almak bunlardan biri. 

Peki ya bahçeniz için ne yapabilirsiniz?

Bahçenizdeki bitkileri korumak için eski bir çarşaf kullanın.

İngiltere'de kış aylarında bahçedeki açık bitkileri korumak için bu yöntem kullanılıyor. Uzmanlar, 'Saksıdaki hassas bitkileri daha korunaklı bir noktaya taşıyın. Don tehlikesi olan türleri eski bir çarşaf ya da bahçe örtüsüyle örterek soğuğa karşı koruyabilirsiniz.' diyor. Ayrıca köklerin donmasını engellemek için toprağın üzerine malç eklemesi de yapabilirsiniz. 

Öte yandan bahçenizdeki veya balkonunuzdaki mobilyaları sağlama almak da önemli. Bu eşyaları sabitleyerek ya da rüzgar almayan bir yere taşıyarak hem bu eşyaları korumuş olacaksınız hem de eşyaların uçarak bitkilerinize, ağaçlarınıza zarar vermesini engelleyebileceksiniz. 

Eğer meyve ağaçlarınız için çarşafın yeterli gelmeyeceğini düşünüyorsanız, sera sahiplerinin uyguladığı yöntemi deneyebilir, yani balonlu naylon kullanabilirsiniz. Tabii tüm bunları yaparken doğadaki canlıları da unutmayın!

