İngiltere'de Yaşayanlara "Bahçenize Bir Çarşaf Serin" Uyarısı
Kış ayları iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Kasım ayında, Avrupa'daki birçok ülke mevsimin ilk kar yağışını yaşadı. Soğuklardan olumsuz etkilenmemek adına alınması gereken önlemler de gündemimize geldi. Bunlardan bir tanesi de özellikle İngiltere'de uygulanan 'çarşaf' yöntemi.
Bahçeye eski bir çarşaf sermek, aslında birçok yönden kurtarıcı olabiliyor.
Avrupa, mevsimin ilk karını karşıladı.
Bahçenizdeki bitkileri korumak için eski bir çarşaf kullanın.
