Influencer Evlerinden Öğreneceğimiz 10 Küçük İpucu

Evinizde balkon ve bahçe için yer mi kalmadı? Hiç sorun değil! Influencer'lar artık bitkilerini duvarlara taşıyarak hem oksijen depoluyor hem de evlerine inanılmaz bir estetik katıyor. Dikey bahçe sistemleri veya sadece birkaç raf ile siz de bu harika görüntüyü yakalayabilirsiniz. Üstelik saksılarınızı farklı boyutlarda seçerek derinlik hissi yaratmanız da mümkün. Özellikle küçük alanlarda doğa ile iç içe olma hissini yaşatması açısından bu yöntem çok etkili. Hem eviniz yemyeşil olsun hem de Instagram paylaşımlarınız için harika bir arka planınız!