Influencer Evlerinden Öğreneceğimiz 10 Küçük İpucu
Ah be, sosyal medyada o influencer evlerini gördükçe içiniz gitmiyor mu? Sanki her köşe bir dergi kapağından çıkmış gibi. Ama merak etmeyin, o ışıltılı mekanlar uzaydan gelmedi, hepsi küçük, zeki dokunuşlarla yaratılmış. Siz de bunları yapabilirsiniz! Merak ediyorsan, seni içeriğimize alalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dikey bahçeler yeni kahramanlarımız.
2. Duvarlara boy aynası yerleştirin, odanız büyüsün!
3. Beyaz duvar, sakin kafa!
4. Robot süpürge alın, zamanınızı eğlenceye harcayın.
5. Perdeleri açın ve doğal ışığın gücünden faydalanın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Işıklandırmayı ciddiye alın, çünkü siz yıldızsınız.
7. Kitaplarınız sizin gücünüz.
8. Duvarlarınızı boş bırakmayın.
9. Kendin yap projelerle evinizi kişiselleştirmeyi unutmayın.
10. Doğal malzemelerle evinize sıcaklık katabilirsiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın