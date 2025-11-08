İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Kasım Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 - 14 Kasım 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
8 - 14 Kasım 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 Litre 434,50 TL
Ülker Halley Bisküvi 8x30 gr 67,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde;
Knorr Ürünlerinde %25 İndirim
Tazenin Yıldızları
13 Kasım 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Onvo 55" Frameless 4K UHD QLED Google Tv 16.999 TL
SEG Çamaşır Makinesi 13.999 TL
Kiwi Elektrikli Semaver 1.599 TL
ReVolt 125 CC Benzinli Motosiklet 49.990 TL
Triathlon Katlanır Koşu Bandı 9.999 TL
Kütahya Porselen Servis Tabağı 99,50 TL
Aprilla Para Sayma Makinesi 3.490 TL
Pelüş Çeşitleri 299 TL
Kadın / Erkek Şemsiye 199 TL
Mutfak Önlüğü 249 TL
14 Kasım 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL
Dijitsu 58" 4K UHD QLED Google Tv 19.900 TL
Barbie Prenses Bebekler 249 TL
Trend Yumak 3'lü 109 TL
Yuvarlak Bambu Kirli Sepeti 399 TL
Bonera Çelik Tencere 549 TL
ŞOK 8 - 11 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Kompresör 649 TL
5 litre Fakir Oto Cam Suyu 139 TL
