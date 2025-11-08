onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Kasım Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.11.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 - 14 Kasım 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

8 - 14 Kasım 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 Litre 434,50 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 199 TL

  • Yörsan / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 129 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 169 TL

  • Bal Küpü / Irmak / Nar Toz Şeker 5 Kg 209 TL

  • Yayla Tane Tane Pirinç 2 Kg 125 TL

  • Indomie Noodle Çeşitleri 80 gr 17,50 TL

  • Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çam Balı 350 gr 149 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu 750 gr 99,50 TL

  • Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtıt Fileto 700 gr 145 TL

  • Milka Çikolata 300 gr 199 TL

  • Rexona Deodorant 150 ml 129 TL

  • Emotion / Fa / Blade Roll-On 50 ml 88,50 TL

  • Blendax Şampuan 500 ml 105 TL

  • Cif & Banyo Mutfak Krem Temizleyici 750 ml 65 TL

Ülker Halley Bisküvi 8x30 gr 67,50 TL

  • Ülker Albeni 40 gr 13 TL

  • Ülker Dido Çikolatalı Gofret 35 gr 19,50 TL

  • Ülker Çokonat Çikolatalı Fındıklı Gofret 33 gr 19,50 TL

  • Ülker Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret 36,50 gr 19,50 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi 4x61 gr 32,50 TL

  • Ülker Çiziviç Peynirli Kraker Sandviç 3'lü 39,50 TL

  • Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 3x100 gr 47,90 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 79 TL

  • Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 gr 41,50 TL

  • Ülker Altınbaşak Tahıl Kraker Cipsi 50 gr 13 TL

  • Ülker Kekstra Çilekli Kek 7 TL

  • Ülker Dankek Magma Karamelli Kek 65 gr 11,50 TL

  • Ülker Bebe Bisküvisi 1 Kg 110 TL

  • Ülker Oneo Nane Aromalı Sakız 76 gr 65 TL

  • Ülker Hobby Fındıklı Bar Çikolata 250 gr 65 TL

  • Ülker Caramio Karamel Dolgulu Çikolata 55 gr 32 TL

  • Ülker 9 Kat Tat Rulokat Fındık Kremalı Rulo Gofret 170 gr 48 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 359 TL 

  • Altınkılıç Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 329 TL 

  • Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 99,50 TL

Knorr Ürünlerinde %25 İndirim

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

13 Kasım 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Onvo 55" Frameless 4K UHD QLED Google Tv 16.999 TL

  • Fobem 43' Android Led Tv 8.499 TL

  • Hi-Level 32' Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.499 TL

SEG Çamaşır Makinesi 13.999 TL

  • SEG No-frost Kombi Buzdolabı 20.999 TL

Kiwi Elektrikli Semaver 1.599 TL

  • Kiwi Pro Standlı Blender 1.199 TL

  • Pierre Cardin Kulak - Burun Tüy Alma Makinesi 129 TL

  • English Home Stand Blender 3.999 TL

  • English Home Doğrayıcı 999 TL

  • Kiwi IPL Tüy Alma Cihazı 1.299 TL

  • Flavel Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

ReVolt 125 CC Benzinli Motosiklet 49.990 TL

  • ReVolt Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

  • Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

  • Volta Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 74.990 TL

  • Triathlon Kondisyon Bisikleti 5.390 TL

  • Triathlon Katlanabilir Dikey Tırmanma Egzersiz Aleti 4.990 TL

  • Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti 8.999 TL

  • Triathlon Refleks Geliştirici Boks Makinesi 1.499 TL

  • Triathlon Manyetik Kondisyon Küreği 9.499 TL

  • Kütahya Porselen Yemek Tabağı 94,50 TL

  • Kütahya Porselen Pasta Tabağı 89,50 TL

  • Kütahya Porselen Kase 89,50 TL

  • Paşabahçe Iconic Kase 179 TL

  • Paşabahçe Elips Kavanoz 109 TL

  • Luminarc Opal Fırın Kabı Çeşitleri 119 TL

  • Papilla Kapaklı Sote Tava 399 TL

  • Papilla Döküm Waffle Tava 599 TL

  • Papilla Ocak Üstü Tost Makinesi 599 TL

  • Silikon Servis Gereçleri 29,50 TL

  • Piranha Şarjlı LED Işık 299 TL

  • Şarjlı Vidalama Aleti 1.699 TL

  • Şarjlı Vidalama 999 TL

  • Darbeli Matkap 799 TL

  • Çocuk Şemsiye 199 TL

  • Baston Şemsiye 219 TL

  • Duvar Saati 179 TL

  • Mutfak Havlusu 2'li 69,50 TL

  • Kadın Şardonlu Tek Alt 99,50 TL

  • Çok Amaçlı Askı 39,50 TL

  • Cam Küllük 44,50 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 199 TL

  • Cam Banyo Seti 2'li 79,50 TL

  • Çöp Kovası 149 TL

  • Kapaklı yuvarlak Kirli Sepeti 239 TL

  • Yuvarlak Sepet 79,50 TL

  • Kaktüs WC Fırçası 99,50 TL

  • Mini Çöp Kovası 39,50 TL

  • Peluş Mandal Toka ve Taç 59,50 TL

  • Metal Kutu 39,50 TL

14 Kasım 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

  • Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.750 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.690 TL

  • Heifer Blender 1.790 TL

  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.990 TL

  • Kumtel Mini Fırın 2.150 TL

  • Kumtel Saç Kurutma Makinesi 749 TL

  • Range FlexiGlide Buharlı Ütü 990 TL

  • Homend Stand Mikser 4.490 TL

  • Kumtel Tost Makinesi 2.990 TL

  • Homend Pottoman Bol Köpüklü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL

  • Kazak Tüy Toplama Cihazı 175 TL

  • Fakir Brila Buharlı Ütü 1.690 TL

  • Fakir Exetrim Saç&Sakal Kesme Makinesi 699 TL

  • Kumtel Wag Maşası 799 TL

  • Polosmart Akım Korumalı Priz 499 TL

  • Dijitsu 43' Full HD Google Tv 9.450 TL

  • Ares Rattan Koltuk 599 TL

  • Lotus Koltuk 599 TL

  • Queen Rattan Koltuk 209 TL

  • Nibras Koltuk 199 TL

  • Basamaklı Plastik Tabure 199 TL

  • Plastik Tabure 99 TL

  • Hobi Rattan Koltuk 199 TL

  • Zeugma Rattan Masa 799 TL

  • Katlanır Sehpa 349 TL

  • Mermer Desenli 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 799 TL

  • Kirli Sepetli Banyo Organizer 1.290 TL

  • Minecarft Figür Seti 279 TL

  • Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL

  • Fisher Price İp Geçirme Oyunu 119 TL

  • Trend Cake Yumak 95 TL

  • Polar Gömlek 329 TL

  • Lotto Kadın / Erkek Yarım Fermuarlı Polar Sweat 279 TL

  • Lotto Çocuk Yarım Fermuarlı Polar Sweat 199 TL

  • Dagi Kadın Triko Takım 2'li 599 TL

  • Dagi Erkek Pijama Takımı 699 TL

  • Erkek Dokuma Pantolon 319 TL

  • Erkek Şardonlu Pike Eşofman Altı 249 TL

  • Kadın Kaşe Eşofman Altı 289 TL

  • Banyo Paspas Seti 349 TL

  • Banyo Paspası 89 TL

  • Ayak Havlusu 65 TL

  • Şeffaf Sütyen Düzenleyici 45 TL

  • Havlu Saç Bonesi 49 TL

  • Saç Kurutma Bonesi 85 TL

  • Sakal Kesme Örtüsü 49 TL

  • Fermuarlı Sütyen Filesi 39 TL

  • Çamaşır Yıkama Filesi 24 TL

  • Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi 39 TL

  • Kaydırmaz Tabanlık 55 TL

  • Kapı Altı Rüzgar Önleyici 45 TL

  • Temizlik Seti 199 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 79 TL

  • Mandal Çeşitleri 20'li 35 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 39 TL

  • Tabure Çeşitleri 89 TL

  • Kalorifer Peteği Fırçası 39 TL

  • Toz Alma Püskülü Çeşitleri 75 TL

  • Standlı Hazneli Bulaşık Fırçası 119 TL

  • Figürlü Mutfak Fırçası 75 TL

  • Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 129 TL

  • Banyo Seti 299 TL

  • Teleskopik Saplı Cam Sileceği 249 TL

  • Deterjan / Tablet Kutusu 99 TL

  • Slim Askı 10'lu 49 TL

  • Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 135 TL

  • Cam Sıvı Sabunluk 65 TL

  • Glass in love Ahşap Kulplu Standlı Sabunluk Seti 2'li 449 TL

  • Cam Banyo Gider Kapağı 49 TL

  • Bonera Çelik Derin Tencere 449 TL

  • Bonera Çelik Karnıyarık Tencere 599 TL

  • Porselen Kahvaltı Takımı 499 TL

  • Paşabahçe Gaia Bardak Takımı 299 TL

  • Espresso Bardak Takımı 179 TL

  • Boncuklu Cam Fincan Seti 269 TL

  • Yumurta Saklama Kabı 59 TL

ŞOK 8 - 11 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

  • Üçgen Reflektör Lambası 399 TL 

  • Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 229 TL 

  • Cırcırlı Kriko 499 TL 

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set 100 TL 

  • 2'li Kör Nokta Ayna 39,95 TL 

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 50 TL

  • Direksiyon Kılıfı 129 TL 

  • Çok Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 119 TL 

  • Vantuz Telefon Tutucu 149 TL 

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 100 TL 

  • Fosforlu Otopark Numaratör 39,95 TL 

  • Oto Bardak Tutucu 50 TL 

  • Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL

  • Balık Yüzgeci Anten 75 TL 

  • Oto Karbon Koruma Bandı 100 TL 

  • Bel Desteği 100 TL

  • 3 litre Fakir Radyatör Antifrizi 169 TL 

  • 500 ml Fakir Araç Kışlık Bakım Ürünleri 50 TL 

  • Araç İçi Hava Temizleyici 149 TL 

  • Araç İçi Düzenleyici 129 TL 

  • Araç İçi Çöp Kovası 75 TL 

  • Oto Cam Sileciği 59,95 TL 

  • Kaporta Göçük Düzeltici 50 TL

