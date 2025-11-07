BİM'e Türk Kahve Makinesi Geliyor! 14 Kasım 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
14 Kasım 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dijitsu 58" 4K UHD QLED Google Tv 19.900 TL
Barbie Prenses Bebekler 249 TL
Trend Yumak 3'lü 109 TL
Yuvarlak Bambu Kirli Sepeti 399 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bonera Çelik Tencere 549 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın