ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri Geliyor! 8 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.11.2025 - 17:21

ŞOK 8 - 11 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 - 11 Kasım 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Kompresör 649 TL

Kompresör 649 TL

  • Üçgen Reflektör Lambası 399 TL 

  • Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 229 TL 

  • Cırcırlı Kriko 499 TL 

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set 100 TL 

  • 2'li Kör Nokta Ayna 39,95 TL 

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 50 TL

  • Direksiyon Kılıfı 129 TL 

  • Çok Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 119 TL 

  • Vantuz Telefon Tutucu 149 TL 

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 100 TL 

  • Fosforlu Otopark Numaratör 39,95 TL 

  • Oto Bardak Tutucu 50 TL 

  • Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL

  • Balık Yüzgeci Anten 75 TL 

  • Oto Karbon Koruma Bandı 100 TL 

  • Bel Desteği 100 TL

Oto ürünlerinde yer alan Efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

5 litre Fakir Oto Cam Suyu 139 TL

5 litre Fakir Oto Cam Suyu 139 TL

  • 3 litre Fakir Radyatör Antifrizi 169 TL 

  • 500 ml Fakir Araç Kışlık Bakım Ürünleri 50 TL 

  • Araç İçi Hava Temizleyici 149 TL 

  • Araç İçi Düzenleyici 129 TL 

  • Araç İçi Çöp Kovası 75 TL 

  • Oto Cam Sileciği 59,95 TL 

  • Kaporta Göçük Düzeltici 50 TL

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Yorum Yazın