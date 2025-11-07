onedio
8 - 14 Kasım 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 8 - 14 Kasım 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
07.11.2025 - 17:41

8 - 14 Kasım 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 Kasım 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 Litre 434,50 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 199 TL

  • Yörsan / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 129 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 169 TL

  • Bal Küpü / Irmak / Nar Toz Şeker 5 Kg 209 TL

  • Yayla Tane Tane Pirinç 2 Kg 125 TL

  • Indomie Noodle Çeşitleri 80 gr 17,50 TL

  • Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çam Balı 350 gr 149 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu 750 gr 99,50 TL

  • Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtıt Fileto 700 gr 145 TL

  • Milka Çikolata 300 gr 199 TL

  • Rexona Deodorant 150 ml 129 TL

  • Emotion / Fa / Blade Roll-On 50 ml 88,50 TL

  • Blendax Şampuan 500 ml 105 TL

  • Cif & Banyo Mutfak Krem Temizleyici 750 ml 65 TL

Ülker Halley Bisküvi 8x30 gr 67,50 TL

  • Ülker Albeni 40 gr 13 TL

  • Ülker Dido Çikolatalı Gofret 35 gr 19,50 TL

  • Ülker Çokonat Çikolatalı Fındıklı Gofret 33 gr 19,50 TL

  • Ülker Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret 36,50 gr 19,50 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi 4x61 gr 32,50 TL

  • Ülker Çiziviç Peynirli Kraker Sandviç 3'lü 39,50 TL

  • Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 3x100 gr 47,90 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 79 TL

  • Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 gr 41,50 TL

  • Ülker Altınbaşak Tahıl Kraker Cipsi 50 gr 13 TL

  • Ülker Kekstra Çilekli Kek 7 TL

  • Ülker Dankek Magma Karamelli Kek 65 gr 11,50 TL

  • Ülker Bebe Bisküvisi 1 Kg 110 TL

  • Ülker Oneo Nane Aromalı Sakız 76 gr 65 TL

  • Ülker Hobby Fındıklı Bar Çikolata 250 gr 65 TL

  • Ülker Caramio Karamel Dolgulu Çikolata 55 gr 32 TL

  • Ülker 9 Kat Tat Rulokat Fındık Kremalı Rulo Gofret 170 gr 48 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan Muhteşem Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 359 TL 

  • Altınkılıç Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 329 TL 

  • Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 99,50 TL

Knorr Ürünlerinde %25 İndirim

Tazenin Yıldızları

