İmaj Danışmanı Burcu Uzen Sebeplerini Anlattı: Türk Erkekleri Neden Skinny Jean Giymemeli?

İmaj Danışmanı Burcu Uzen Sebeplerini Anlattı: Türk Erkekleri Neden Skinny Jean Giymemeli?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.12.2025 - 09:22

Skinny jean bir zamanlar moda dünyasının zirvesinde yer alıyordu. Hem kadınların hem de erkeklerin sıkça tercih ettiği bir modeldi. Bugün her ne kadar popülerliğini yavaşça yitirmiş olsa da, hala bu tarzı benimseyen birçok kişi var. Özellikle erkeklerde skinny jean modası bitmiş değil. Fakat artık bir tartışma konusu haline geldi. 

İmaj danışmanı Burcu Uzen, Türk erkeklerinin neden skinny jean giymemeleri gerektiğini anlattı. Bu skinny jean seven beyleri biraz kızdırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/burcu.uzenn/
Buradan izleyebilirsiniz;

"O pantolonların çoğu Türk erkeğinin fizyolojisine uymuyor"

"O pantolonların çoğu Türk erkeğinin fizyolojisine uymuyor"

Bu pantolonların Lanky denilen uzun, ince kemikli Kuzey Avrupa veya Rockstar Amerikalı vücuduna göre tasarlandığını; daha geniş kalça kemiği ve daha güçlü bacak yapısına sahip olan Türk erkeklerine uygun olmadığını anlatan Burcu Özen, bu yüzden bu kalıbın bizde modern değil 'zorlama' durduğunu söyledi.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
