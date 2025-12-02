İmaj Danışmanı Burcu Uzen Sebeplerini Anlattı: Türk Erkekleri Neden Skinny Jean Giymemeli?

Kaynak: https://www.instagram.com/burcu.uzenn/
Skinny jean bir zamanlar moda dünyasının zirvesinde yer alıyordu. Hem kadınların hem de erkeklerin sıkça tercih ettiği bir modeldi. Bugün her ne kadar popülerliğini yavaşça yitirmiş olsa da, hala bu tarzı benimseyen birçok kişi var. Özellikle erkeklerde skinny jean modası bitmiş değil. Fakat artık bir tartışma konusu haline geldi.
İmaj danışmanı Burcu Uzen, Türk erkeklerinin neden skinny jean giymemeleri gerektiğini anlattı. Bu skinny jean seven beyleri biraz kızdırdı.
"O pantolonların çoğu Türk erkeğinin fizyolojisine uymuyor"
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
