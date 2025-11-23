onedio
Eve Dönen Eşini Her Gün Farklı Bir Kostümle Karşılayan Adam ve Minik Oğluna Bayılacaksınız

Eve Dönen Eşini Her Gün Farklı Bir Kostümle Karşılayan Adam ve Minik Oğluna Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2025

Hayata neşe katmak aslında çok kolay. Küçük ve basit detaylarla, yaşama keyifli katmak mümkün. Bu, hayatınızın her anını daha anlamlı ve dolu dolu yaşamanıza yardımcı olur. Özellikle sevdiklerinizi mutlu etmek, onların yüzünü güldürmek için yapacağınız her küçük sürpriz, gününüzü tamamen değiştirebilir. Bu yüzden, günlük yaşantınıza biraz daha renk katmak için basit ama etkili yöntemleri denemekten çekinmemek gerekiyor.

Bir adam, minik oğluyla beraber eşine her gün farklı bir kostümle sürpriz yaptı. Ortaya çıkan video ise kalpleri ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DPbtuICDflg/
Buradan izleyebilirsiniz;

Aslan Kral'dan Pamuk Prenses'e...

Aslan Kral'dan Pamuk Prenses'e...

Severek izlediğimiz pek çok filmin kostümlerini bulan adam, minik oğlu ile de muazzam bir uyum yakalamayı başardı.

Kostümlerin devamı da geliyor elbette;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
