İlk Kaydını Rapçi Olarak Yaptı, 14 Dövmesi Var: Kim Bu Şarkıcı?
Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?
Hazır ol, başlıyoruz! 🎤
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk kaydını rapçi olarak yapmıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sanatçımızın kanında caz var! İlk olarak rap yapmaya başlamış olabilir ama kaderinde caz vardı. Babaannesi, İngiliz saksafoncu Ronnie Scott ile çalan bir şarkıcıydı, üstelik, anne tarafında profesyonel caz müzisyeni amcası vardı. Son olarak, evin her yerinde Frank Sinatra ezgileri söylemeyi seven ve şarkıcı olmak isteyen taksi şoförü babası vardı.
3. Ebeveynleri o daha dokuz yaşındayken ayrıldı. Babası ile olan ilişkisi karmaşıktı ve erken yaşta depresyon tedavisi gördü. Müzik ise onun gözünde tutunduğu tek daldı.
4. Sanatçımızı herkes tarafından olağanüstü yetenekli bir şarkıcı ve söz yazarı olarak bilir ama aynı zamanda oldukça kötü gitar da çalar.
5. Aykırı bir tipti. Girdiği her okuldan bir şekilde kovuluyordu. 7 okul değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 2008 yılında Grammy rekoru kırdı! Şubat 2008'de törende beş Grammy kazanan ilk İngiliz kadın sanatçı oldu. Kazandığı ödüller arasında Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı ile En İyi Yeni Sanatçı vardı.
7. Sanatçımızın bilinen 14 dövmesi var! Babası için sol kolunda "Babası'nın Kızı" yazısı ve sağ kolunda Yahudi büyükannesinin anısına "Cynthia" adı da var.
8. Kariyerinin daha çok başlarındayken sanatçımız, “Ünlü olacağımı düşünmüyorum. Bununla başa çıkabileceğimi de… Muhtemelen ünlü biri olsam bu beni çıldırtırdı,” demişti.
9. İlk albümü çıktığı anda listelerin başına yerleşti ve ödül üzerine ödül kazandırdı. İngiltere’de platin plak da aldı ama yine de sanatçımız, bu albümü pek sevmediğini söylüyordu.
10. Peki, sence kim bu şarkıcı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın