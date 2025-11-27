İlk Buluşmada Mutlaka Söylemen Gereken Şey Ne?
İlk buluşmalar heyecanlıdır ama biraz da belirsizlikle doludur. Ne söyleyeceğini bilemezsin, bazen gereğinden fazla dürüst olursun, bazen de cool’luk uğruna robot gibi davranırsın... Ama aslında hepimizin o anda mutlaka söylemesi gereken bir cümlesi var! Seninki neymiş, birlikte öğrenelim. 👇
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇
2. İlk buluşmadan önce genelde nasıl hissedersin?
3. İlk buluşma için nasıl bir ortam veya etkinlik tercih edersin?
4. Karşındaki kişi konuşmayı fazla uzatıyor. İç sesin ne söyler?
5. Sana göre ilk buluşmada en sinir bozucu davranış hangisi?
6. Karşındaki kişi espri yaptı ama hiç komik değildi. Ne yaparsın?
7. 'First date'ini hangi şehirde yaşamak istersin?
8. Son olarak, ilk buluşmada karşı tarafı etkilemek için ne yaparsın?
“Biraz gerginim ama tatlı bir gerginlik bu.”
“Ben bu tarz buluşmalarda bazen saçmalıyorum. 🙄”
“Gerçekten ne aradığımı bilmiyorum, bakalım nereye gidecek.”
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
