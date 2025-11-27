onedio
İlk Buluşmada Mutlaka Söylemen Gereken Şey Ne?

İrem Coşkun
27.11.2025 - 23:01

İlk buluşmalar heyecanlıdır ama biraz da belirsizlikle doludur. Ne söyleyeceğini bilemezsin, bazen gereğinden fazla dürüst olursun, bazen de cool’luk uğruna robot gibi davranırsın... Ama aslında hepimizin o anda mutlaka söylemesi gereken bir cümlesi var! Seninki neymiş, birlikte öğrenelim. 👇

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇

2. İlk buluşmadan önce genelde nasıl hissedersin?

3. İlk buluşma için nasıl bir ortam veya etkinlik tercih edersin?

4. Karşındaki kişi konuşmayı fazla uzatıyor. İç sesin ne söyler?

5. Sana göre ilk buluşmada en sinir bozucu davranış hangisi?

6. Karşındaki kişi espri yaptı ama hiç komik değildi. Ne yaparsın?

7. 'First date'ini hangi şehirde yaşamak istersin?

8. Son olarak, ilk buluşmada karşı tarafı etkilemek için ne yaparsın?

“Biraz gerginim ama tatlı bir gerginlik bu.”

Sen ilk buluşmada doğal olmak istiyorsun ama bazı tereddütlerin var. Bazen fazla düşünüyorsun ama aslında tam da bu halin seni çok sevimli yapıyor! Karşındaki kişi seni çözmeye çalışırken sempatinle kazanıyorsun. Kendini kasmadan “biraz gerginim” dediğinde buzlar biraz eriyebilir. Çünkü senin dürüstlüğün, flörtte en çekici halin! Kimse rolden hoşlanmaz, senin doğallığın direkt artı puan!

“Ben bu tarz buluşmalarda bazen saçmalıyorum. 🙄”

Senin olayın mizah! İlk buluşmada ne kadar panik olursan ol, olayı espriye bağlayıp kurtuluyorsun. Bu cümle senin için hem samimi hem stratejik: karşındakine “Beni ciddiye al ama kasma, rahat ol!” mesajı veriyor. Kendinle dalga geçebilmen karşındakini hemen rahatlatıyor. Sen cool değil doğal biri olduğun için ilk izlenimin hep iyi kalıyor. Yani saçmalasan bile, her zaman akılda kalıyorsun!

“Gerçekten ne aradığımı bilmiyorum, bakalım nereye gidecek.”

Senin flörtten beklentin özgür, rahat ve doğal olması. Çünkü sen ilişkiyi zorlamıyor, anı yaşıyorsun! Bu cümle senin içtenliğini net bir şekilde gösterir. Çünkü ilk buluşmadan itibaren bir beklentiye girmiyorsun ama kapıları da kapatmıyorsun. İlk buluşmada bu tavır karşındaki kişiyi rahatlatır çünkü baskı hissetmez. Senin için her tanışma bir deneyim; belki aşk olur, belki sadece iyi bir sohbet. Ama kesin olan bir şey var, sen her buluşmada hep kendin olursun!

