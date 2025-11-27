İlk Buluşmada Mutlaka Söylemen Gereken Şey Ne?

Senin flörtten beklentin özgür, rahat ve doğal olması. Çünkü sen ilişkiyi zorlamıyor, anı yaşıyorsun! Bu cümle senin içtenliğini net bir şekilde gösterir. Çünkü ilk buluşmadan itibaren bir beklentiye girmiyorsun ama kapıları da kapatmıyorsun. İlk buluşmada bu tavır karşındaki kişiyi rahatlatır çünkü baskı hissetmez. Senin için her tanışma bir deneyim; belki aşk olur, belki sadece iyi bir sohbet. Ama kesin olan bir şey var, sen her buluşmada hep kendin olursun!