İlişkinizi Mükemmel Yapacak Şey Ne?
Her ilişki kendi içinde özel ama onu gerçekten mükemmel yapan bir şey var! O sizi siz yapan detay… Kimileri için güven, kimileri için özgürlük, kimileri içinse sadece sessizce anlaşabilmek. Peki, senin ilişkinin temel direği ne olmalı?
Hazırsan, ilişkinizi zirveye taşıyacak o kilit detayı birlikte bulalım!
1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Zor bir gün geçirdiğinde partnerin seni ne kadar destekliyor?
3. Sence partnerin yaşadığın ilişki için senin kadar derin düşünebiliyor mu?
4. Birini seçmek zorundasın! Hangisi ?
5. Onu sevdiğini nasıl belli ediyorsun?
6. Birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz?
7. İlişkinizde karşılıklı güvenle ilgili sorunlar var mı?
8. Son olarak, çok üzüldüğün bir olayla karşı karşıya kaldığında partnerin seni rahatlatmak için ne yapar?
Birbirinizi olduğunuz gibi kabullenmek.
Sınırları ihmal etmemek.
Şüphe uyandıracak davranışlardan uzak kalmak.
Birlikte değişmek.
