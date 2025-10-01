onedio
İlişkinizi Mükemmel Yapacak Şey Ne?

miray soysal
01.10.2025 - 22:04

Her ilişki kendi içinde özel ama onu gerçekten mükemmel yapan bir şey var!  O sizi siz yapan detay… Kimileri için güven, kimileri için özgürlük, kimileri içinse sadece sessizce anlaşabilmek. Peki, senin ilişkinin temel direği ne olmalı? 

 Hazırsan, ilişkinizi zirveye taşıyacak o kilit detayı birlikte bulalım!

1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Zor bir gün geçirdiğinde partnerin seni ne kadar destekliyor?

3. Sence partnerin yaşadığın ilişki için senin kadar derin düşünebiliyor mu?

4. Birini seçmek zorundasın! Hangisi ?

5. Onu sevdiğini nasıl belli ediyorsun?

6. Birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz?

7. İlişkinizde karşılıklı güvenle ilgili sorunlar var mı?

8. Son olarak, çok üzüldüğün bir olayla karşı karşıya kaldığında partnerin seni rahatlatmak için ne yapar?

Birbirinizi olduğunuz gibi kabullenmek.

İlişkinin seni en çok besleyecek tarafı, karşılıklı kabullenme. Sen değişmeye zorlanmadan, yargılanmadan ve eksik hissetmeden sevilmek istiyorsun. Karşındakinin seni tüm yönlerinle kabul etmesi, kendin olmanın rahatlığını getiriyor. Aynı şekilde sen de partnerini “olması gereken” biri olarak değil, olduğu gibi sevmeyi önemsiyorsun. Çünkü senin için aşk, kalıplara sokmak değil, birlikte büyüyebilmek demek.

Sınırları ihmal etmemek.

Senin için bir ilişkinin sağlam kalabilmesi, karşılıklı saygıya bağlı. Sınırların bilindiği, özel alanlara müdahale edilmediği ve kişisel alanlara duyulan hassasiyet seni güvende hissettiriyor. Partnerinden beklentin; seni baskılamadan, kendi bireyselliğini de koruyarak birlikte yürüyebilmesi. Sınırların saygıyla çizildiği bir ilişkide sevgi daha derin ve huzurlu olur. Senin için mükemmel ilişki, “saygı”yı asla kaybetmeyen bir bağ.

Şüphe uyandıracak davranışlardan uzak kalmak.

Senin için güven, her şeyin temeli. Açık, net ve dürüst bir iletişim seni rahatlatıyor. Belirsizlik, gizli kapaklı tavırlar ya da açıklanmayan duygular seni hemen geri çekiyor. Bu yüzden mükemmel ilişki dediğin şey, içinde asla şüphe barındırmayan bir bağ. Ne hissediyorsan açıkça ifade edilen, karşılıklı güvenin bozulmadığı bir düzen… Çünkü senin için aşkın en net hali, “için rahatken” yaşanır. Şeffaflık, huzur demek.

Birlikte değişmek.

Senin için ilişki sadece birlikte vakit geçirmek değil, birlikte büyümek demek. Zaman geçtikçe hem senin hem partnerinin değiştiğini kabul ediyor ve buna alan açılmasını önemsiyorsun. Mükemmel bir ilişki, değişimi tehdit olarak değil, fırsat olarak gören bir ilişkidir senin için. Partnerinin seni desteklemesi, gelişmeni teşvik etmesi ve aynı şeyi senden beklemesi seni mutlu eder. İlişkide statik değil, dinamik bir bağ kurmak senin idealin. Çünkü sen, birlikte evrilmenin gücüne inanıyorsun.

