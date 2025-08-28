onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişkinizde Diğerlerine İlginç Gelen Şey Ne?

etiket İlişkinizde Diğerlerine İlginç Gelen Şey Ne?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
28.08.2025 - 23:01

Bazı ilişkiler ilk bakışta bile insanlara farklı gelir! Göz göze bakışmalardaki derinlik, bitmeyen sohbetler, sürekli gülmeler... Tüm bunlar çevredekilerin ilgisini çeker. Peki, sizin ilişkinizin başkalarına nasıl gözüktüğünü biliyor musunuz? 

İlişkinizin dışarıdan nasıl algılandığını keşfetmek istiyorsanız buraya gelin! İlişkinizin en özel taraflarını fark ederek sizi farklı kılan özelliğin ne olduğunu göreceksiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. O halde hemen başlayalım! Partneriniz ile baş başa kaldığınız zaman en çok ne hakkında konuşursunuz?

3. Peki, sizi birlikte gören bir kişi neye şaşırır?

4. Birlikte vakit geçirirken ne yapmayı seviyorsunuz?

5. Maalesef arada tartışma olur... Ama birbirinizi daha iyi tanırsınız! Tartışmalarınız genelde nasıl olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Başka çiftlerle buluştuğunuz zaman farklı gözükür müsünüz?

7. Sosyal medyada ilişkinizin nasıl gözüktüğünü biliyor musunuz?

8. İlişkinize bir simge seçelim! Hangisi ilişkinizi temsil eder?

Zihinsel olarak uyumlu olmanız insanlara ilginç geliyor!

Sadece birbirini seven iki insan değilsiniz! Aynı zamanda ortak düşüncelere sahip iki ruhsunuz... Sizi uzaktan izleyen ve inceleyen biri aranızdaki bağı çok net hisseder. Sözsüz bir şekilde iletişime geçebiliyorsunuz! Aynı şeyleri söyler, kitapları okusunuz. Aranızdaki bağ entelektüel olmanın yanı sıra aynı zamanda çok sıcak, güvenli ve saygılı. Birbirinizi anlayabiliyorsunuz. Gözlerinizin içine bakarak duygu ve düşüncelerinizi birbirinize aktarıyorsunuz. İnsanlar sizin bu zihinsel uyumunuza çok şaşırıyor!

Duygusal derinliğiniz başkalarını aşırı anlamlı geliyor!

Birbirini konuşarak değil, varlığı ile besleyen bir çift ile birlikteyiz! Birlikte parkta otururken birbirinize yaslanarak hiç konuşmadan saatlerinizi geçirebilirsiniz. Bu derinlik dışarıdan size bakanlara çok ilginç geliyor! İlişkilerin çoğunda gürültü hakimken sizinkinde huzur var! İnsanlar sizin ilişkinizde dinginlik görüyor... Gösterişli olmasanız bile sessizliğinizin içindeki anlam herkesi çok şaşırtıyor. Diğer ilişkilerden farkınız derin duygusal ve sessiz derinliğe sahip olmanız!

Zaman ve mekan tanımıyor oluşunuz herkesi şaşırtıyor!

Nerede olursanız olun birlikte yepyeni bir evren oluşturuyorsunuz... Bir kafede oturmak, bankta kitap okumak ya da yürümek... İnsanlar sizinle birlikteyken zaman nedir unutuyorlar! Uzun seyahatler yapamıyor olabilirsiniz ama birlikte iken her yeri masal diyarına dönüştürebiliyorsunuz. İlişkinizdeki heyecan sürekli farklı şeyler yaşamaktan geçmiyor. Günlük rutinleriniz bile sizin için çok heyecanlı çünkü her anınızı romantik hale getiriyorsunuz. Sizi diğer ilişkilerden farklı kılan şey zamanı ve mekanı aşmanız!

Neşeniz ve hafifliğiniz herkesin dilinde!

İlişkinize dışarıdan bakıldığı zaman tam bir komedi filmi gibi gözüküyorsunuz! Birlikte gülebilen, saçmalayabilen ve şakalaşan iki kişisiniz...İnsanlar sizin yanınızda iken hafifliyor. Tüm streslerini atabiliyor. Kavga etseniz bile hemen mizaha girip durumu toparlayabiliyorsunuz. Neşeli bağınıza dışarıdan bakıldığında ne kadar tatlı olduğunuzu düşünüyorlar! İnsanlar sizi örnek almak istiyor ama bir yandan gerçek olup olmadığınızı sorguluyor. Neşeniz insanları şaşırtıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın