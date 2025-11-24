İlişkiniz Hangi Kahveye Benziyor?
Her ilişkinin dinamiği farklıdır. Kimi çok tatlı, kimi dengeli, kimi ise enerjik ve sürpriz doludur! Bu testte verdiğiniz cevaplara göre, sizin ilişkinizin hangi kahveye benzediğini keşfedeceksiniz. Hazırsanız, testi çözmeye başlayın! ☕
1. Cinsiyetini seç!
2. Sabah uyandın. Kahveni nasıl tercih edersin?
3. Kahve senin için ne ifade ediyor?
4. En çok nerede kahve içmeyi seversiniz?
5. Bir kahve kokusu partnerinle seni geçmişte nereye götürür?
6. Beraber kahve içtiğinizde kim sipariş verir?
7. Kahvenizi nasıl bir bardakta içmeyi tercih edersiniz? Seç bakalım!
8. Birlikte bir kafede kahve içerken genelde ne yaparsınız?
Espresso!
Latte!
Americano!
Mocha!
