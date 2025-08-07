İlişkinin Nereye Gittiğini Sorarken Yapmaman Gereken 13 Şey
Onunla bir süredir birliktesin fakat ilişkinin nereye gittiğinden hala tam olarak emin değil misin? Ya da birlikte olduğunuzu düşünüyorsun ama aslında ortada adı konmuş bir şey yok mu? Eğer ilişkinin neye dönüştüğü konusu kafanı kurcalıyorsa onunla bu konuyu konuşman önemli. Elbette konuşurken neleri söylemekten kaçınacağını bilmen daha da önemli.
İşte bu aşamada sana çok yardımcı olacak o rehber! 👇
1. Konuyu kriz anında açmak.
2. Pasif agresif yollara başvurmak.
3. Onu köşeye sıkıştırmak.
4. Sosyal medyadan ima etmek.
5. Yüz yüze değil mesajla sormak.
6. Nabız yoklamak.
7. Başkalarıyla kıyaslamak.
8. Hazırlıksız yakalamak.
9. Kendini geri çekmek.
10. Korktuğun için konuyu ertelemek.
11. Aşırı ciddiye bindirmek.
12. Sadece tek bir cevap için konuşmak.
13. Kendi değerini buna bağlamak.
