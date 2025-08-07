onedio
İlişkinin Nereye Gittiğini Sorarken Yapmaman Gereken 13 Şey

07.08.2025 - 23:46

Onunla bir süredir birliktesin fakat ilişkinin nereye gittiğinden hala tam olarak emin değil misin? Ya da birlikte olduğunuzu düşünüyorsun ama aslında ortada adı konmuş bir şey yok mu? Eğer ilişkinin neye dönüştüğü konusu kafanı kurcalıyorsa onunla bu konuyu konuşman önemli. Elbette konuşurken neleri söylemekten kaçınacağını bilmen daha da önemli.

İşte bu aşamada sana çok yardımcı olacak o rehber! 👇

1. Konuyu kriz anında açmak.

Bu kadar önemli bir konuyu açmaya hazır olduğunda anı iyi seçmen gerekir. Tartışmaların hemen ardından 'Biz neyiz' demek, karşındakinin aniden savunmaya geçmesine neden olabilir. Çünkü bu anlar duyguların yükseldiği ve insanın sinir haliyle konuştuğu anlardır. Dolayısıyla bu konuları sakin ve tarafsız halde gündeme getirmen daha etkili olur.

2. Pasif agresif yollara başvurmak.

Bir süredir içinde biriktirdiğin şeyleri bir anda anlatmak istemen çok normal. Ama söze başladığında 'Sen beni ciddi görmüyorsun zaten' gibi agresif şeyler söylemen, karşı tarafın kendini suçlu hissetmesine yol açabilir. Ya da onun da konuya sinirle yaklaşmasına sebep olabilir. O andan itibaren artık sağlıklı bir diyalog kurmanız veya aradığın sorulara gerçek yanıtlar alman mümkün olmayabilir.

3. Onu köşeye sıkıştırmak.

Karşındakini köşeye sıkıştırman asla yapmaman gereken bir şeydir. Çünkü onun üzerinde baskı yaratarak konuya samimi yaklaşmasını önler. Haliyle seninle içinden geldiği gibi konuşmak istemez. 'Söyle bakalım, ne zaman evleniyoruz' gibi şeyler söylemek yerine, yargılayıcı olmayan bir dil kullanmayı tercih etmen gerekir.

4. Sosyal medyadan ima etmek.

Bu tür konular, sosyal medya üzerinden tartışmaya kapalıdır. O anın gafletiyle imalı şarkı sözleri veya hikayeler paylaşmak isteyebilirsin. Ama bu tür hareketler onu senden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. İlişkinin geleceği gibi ciddi konular, herkesin görüp yorum yapabileceği ortamlardan uzak şekilde ve baş başa konuşulmayı hak eder.

5. Yüz yüze değil mesajla sormak.

Benzer şekilde bu tür ciddi konuşmalar mesajla da tartışılmaz. Mesajlaşma, mimik ve jest gibi şeyleri yeterince iyi yansıtmadığından, konuşmanın tonunun tamamen yanlış anlaşılmasına yol açabilir. Haliyle önemli konuları konuşmak yerine, kendini bir anda tartışma içinde bulabilirsin. Dolayısıyla yüz yüze olmadığı sürece bu konulara girmemelisin.

6. Nabız yoklamak.

Ne istediğini ima etmek yerine net şekilde söylemeyi seçmelisin. Çünkü tersi, nabız yoklama sayılır ve asla samimi görünmez. Çoğu zaman nabız yokladığını karşı taraf anlar. Bu da onu ciddi cevaplar vermekten alıkoyarak yalan atmaya itebilir. Aklındakileri açıkça ortaya koymansa onun seni anlayışla karşılamasını kolaylaştırır.

7. Başkalarıyla kıyaslamak.

İkinizin yaşadığı şeyin her zaman size özel olduğunu hatırlamalı ve kıyaslama yapmaktan kaçınmalısın. Özellikle de ilişkinin geleceği gibi konuları konuşurken. Eki sevgili veya yakın arkadaş kıyaslamaları ise en tehlikeli olanlarıdır. Örneğin; 'Arkadaşımın ilişkisi çok net', 'Onun sevgilisi ona bunu söylemiş' gibi şeyler demek, karşı taraf üzerinde baskı yaratabilir. Her ilişkinin dinamiği farklı olduğundan bu kıyaslamalar, ilişkinize faydadan çok zarar verir.

8. Hazırlıksız yakalamak.

Ciddi konular konuşmak emek ister. Ama sağlıklı ve karşılıklı bir iletişim için onun da bu duruma hem mental hem fiziksel olarak hazır olması gerekir. Onu aniden yakalaman, gündelik bir sohbetin ortasında baskın yapman bunun tam aksi bir durumdur. Samimi konuşmasını önleyerek senden kaçmasına neden olabilir.

9. Kendini geri çekmek.

Ciddi sorular sorarken ona test yapmamalısın. Örneğin; aklındaki soruları sorup kendini geri çekmen ve 'Bakalım istediğim yanıtı verecek mi' gibi şeyler söylemen, sadece sana zarar verir. Ama onun bunu fark etmesi halinde aranızdaki güveni de zedeler. Halbuki açık iletişim, her şeyin anahtarıdır ve ilişkinin olgunlaşmasına yardımcı olur.

10. Korktuğun için konuyu ertelemek.

İçinde bulunduğun durum bazen seni zorlayabilir ve soru sorduktan sonra aldığın cevaptan korkabilirsin. Ama eğer bir şey soruyorsan, en kötü cevaba da kendini hazırlaman gerekir. Aksi durum, topu atıp kaçmanla veya gerçeklikten uzaklaşmanla sonuçlanabilir. Bu durumda konuya her zaman belirsizliği ortadan kaldırmak olarak bakmalı ve gereksiz yere daha da uzamadı diye düşünmelisin.

11. Aşırı ciddiye bindirmek.

Her ilişkinin sonu evlilik olmak zorunda değildir, bazı ilişkilerin dinamiği daha serbest şekilde sürdürmeye açıktır. Önemli olan karşı tarafla aynı fikirde olmaktır. Bu nedenle konuşma yapmadan önce 'Ya sonsuza kadar birlikte olacağız ya da tamamen kopacağız' gibi keskin düşüncelerden kaçınmalısın. Böylece bu aşırı ciddiyetin üzerinde stres yaratmasını önlersin.

12. Sadece tek bir cevap için konuşmak.

Ciddi konuşmalar yaparken istediğin cevapları almadan önce karşındakini duymaya hazır olmalısın. Çünkü senin baktığın taraf her zaman doğru olmayabilir, aksine karşındakini dinlemeyi öğrendiğinde ilişki için daha sağlıklı bir akış bulabilirsiniz. Sonuçta her ilişki iki kişilik bir yolculuktur ve bu süreçte tek taraflı kararlar almak yerine birlikte ilerlemek gerekir.

13. Kendi değerini buna bağlamak.

İlişkinin yönü nereye giderse gitsin veya gitmesin, olayın senin değerinle ilgili olmadığını bilmelisin. Gün sonunda işler senin istediğin gibi sonuçlanmamış olabilir. Ama bu ne dünyanın sonudur ne de senin değerin için bir ölçüttür. Aldığın yanıta bağlı olmaksızın, kim olduğunu ve ne istediğini bilmek seni güçlendirir. Bu da sonraki ilişkiler için gayet yerinde bir adımdır.

