İlişkilerdeki Halin Hangi Dizi Karakterine Benziyor?
Herkesin ilişkilerde kendine has bir tarzı var. Kimi fazla romantik, kimi biraz mesafeli kimi ise tam bir drama queen! Peki sen ilişkilerde nasıl bir karaktere bürünüyorsun? Bu test sana ilişkilerdeki halinin hangi dizi karakterine benzediğini gösterecek. Hazırsan, başlayalım! 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Diyelim ki sevgilinle tartışıyorsun, ilk tepkin nasıl olur?
3. Birlikte çıktığınız ilk tatilde nasıl davranırsın?
4. Partnerin sana sürpriz yaptığında nasıl tepki verirsin?
5. Kıskançlık senin için ne ifade ediyor?
6. Senin için bir ilişkinin olmazsa olmazı hangisi?
7. Partnerinle bir diziyi izlemeye başladınız ama sen ileride tek başına devam ettin. Sonrasında ne yaparsın?
8. Ayrılık sonrası genelde nasıl olursun?
Sen tam bir Ross Geller’sın!
Sen tıpkı Samantha Jones gibisin!
Sen tam bir Ted Mosby’sin!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
