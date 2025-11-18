İlişkilerdeki Halin Hangi Dizi Karakterine Benziyor?

onedio
İrem Coşkun
18.11.2025 - 22:01

Herkesin ilişkilerde kendine has bir tarzı var. Kimi fazla romantik, kimi biraz mesafeli kimi ise tam bir drama queen! Peki sen ilişkilerde nasıl bir karaktere bürünüyorsun? Bu test sana ilişkilerdeki halinin hangi dizi karakterine benzediğini gösterecek. Hazırsan, başlayalım! 👇

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Diyelim ki sevgilinle tartışıyorsun, ilk tepkin nasıl olur?

3. Birlikte çıktığınız ilk tatilde nasıl davranırsın?

4. Partnerin sana sürpriz yaptığında nasıl tepki verirsin?

5. Kıskançlık senin için ne ifade ediyor?

6. Senin için bir ilişkinin olmazsa olmazı hangisi?

7. Partnerinle bir diziyi izlemeye başladınız ama sen ileride tek başına devam ettin. Sonrasında ne yaparsın?

8. Ayrılık sonrası genelde nasıl olursun?

Sen tam bir Ross Geller’sın!

Sen ilişkilerde sadakati, güveni ve istikrarı temsil ediyorsun. Senin için önemli olan uzun vadeli bağ kurmak. Ufak tefek takıntıların olabilir ama kalbini birine verdiğinde onu asla yarı yolda bırakmazsın. Tıpkı Friends'in Ross'u gibi çoğu zaman “güvenilir liman” olman, partnerine çok iyi geliyor. Ama bazen fazla ciddi olman karşı tarafı sıkabilir. Bu nedenle ilişkinin başlarında bu dengeyi kurabilmen çok önemli. Karşındaki de senden emin olduktan sonra artık sizi kimse durduramaz!

Sen tıpkı Samantha Jones gibisin!

Sen ilişkilerde ne istediğini bilen, bunu da saklamadan ortaya koyan birisin. Senin için önemli olan keyif almak, eğlenmek ve hayatı fazla ciddiye almamak. Çekiciliğin ve özgüvenin sayesinde kolayca dikkatleri üzerine çekiyorsun. Partnerinle uyumun, onun senin bağımsız ruhunu ne kadar kabullendiğine bağlı. Gerektiğinde derin bağlar kurabiliyorsun ama özgürlüğünden asla ödün vermiyorsun. Bu açıdan sen tam bir Samantha Jones’sun! Onun gibi hayatı doyasıya yaşamak, kendine güvenmek ve sınırlarını net çizmek senin ruhuna çok uyuyor.

Sen tam bir Ted Mosby’sin!

Sen ilişkilerde derinlik ve anlam arıyorsun. Adeta ruh eşini bulmak için yola çıkıyorsun! Romantizm sende lafla değil, içten gelen detaylarla var oluyor. Tıpkı Ted Mosby gibi partnerin için sadece sevgili değil, aynı zamanda yol arkadaşı olmak istiyorsun. Bu da seni çok özel kılıyor. Ancak bazen fazla sorgulayıp, kafada kurup ilişkileri karmaşıklaştırabiliyorsun. Yine de karşı tarafa her daim gerçek sevgiyi tattırıyorsun!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
