İlişkilerde Yaş Farkı Önemli mi? Yaş Farkının Üstesinden Gelmek Mümkün mü?
Aşkın yaşı olmaz derler ama söz konusu yaş farkı olduğunda herkesin ortaya attığı farklı bir fikir var. Kimilerine göre iki kişi arasında fazla yaş farkı olması, ilişki sağlığı açısından önemli. Kimilerine göreyse yaş farkının fazla olması bazı konularda jenerasyon farkı yarattığından tartışma riskini artırıyor. Peki bu işin doğrusu ne? İlişkilerde yaş farkı gerçekten bir engel mi yoksa biraz iletişimle çözülebilecek ufak bir detay mı?
Hepsini senin için yanıtladık!
1. Toplum baskısını umursamamak.
2. Farklı hayat evrelerini özümsemek.
3. İletişim biçimini geliştirmek.
4. Aile beklentilerini yönetmek.
5. İlgi alanı farklarını anlamak.
6. Finansal dengesizliğin farkına varmak.
7. Gelecek planları yapmak.
8. Baskın tarafın olmaması.
9. Yetersizlik düşüncesini ortadan kaldırmak.
10. Otantikliği benimsemek.
