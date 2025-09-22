İlişkilerde Kırmızı Çizgin Nereden Başlıyor?
Herkesin bir 'yok artık bu kadarı da olmaz' dediği bir sınır vardır. Peki seninki nerede başlıyor? Flörtünle yaşadığın bir çatışmada hangi noktada resti çekiyorsun? Testimizde ilişkilerdeki sabır eşiğini, sınır çizgini ve en önemlisi kırmızı kartı ne zaman çıkardığını öğreneceksin! Haydi, başlayalım!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Partnerin sana 3 saat boyunca mesaj atmadığında ne hissedersin?
3. İlk kez görüşeceğin biri randevuyu 30 dakika gecikmeyle gelirse…
4. Peki bu filmlerden hangisi sana daha çok hitap ediyor?
5. Tartışma sırasında sana sesini yükseltti. Ne yaparsın?
6. Partnerin başkalarına karşı flörtöz davranıyor. Tavrın nasıl olur?
7. Cinsel birliktelik konusunda ısrarcı tavırlar sergiliyor diyelim ki. Nasıl tepki verirsin?
8. Son olarak burcunu seç bakalım!
Sen bir tolerans kraliçesisin!
Sınır ihlallerine gelemiyorsun!
Saygısızlığa tahammülün yok!
İlk hatada elveda diyorsun!
