onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişkilerde Kırmızı Çizgin Nereden Başlıyor?

etiket İlişkilerde Kırmızı Çizgin Nereden Başlıyor?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
22.09.2025 - 23:48

Herkesin bir 'yok artık bu kadarı da olmaz' dediği bir sınır vardır. Peki seninki nerede başlıyor? Flörtünle yaşadığın bir çatışmada hangi noktada resti çekiyorsun? Testimizde ilişkilerdeki sabır eşiğini, sınır çizgini ve en önemlisi kırmızı kartı ne zaman çıkardığını öğreneceksin! Haydi, başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Partnerin sana 3 saat boyunca mesaj atmadığında ne hissedersin?

3. İlk kez görüşeceğin biri randevuyu 30 dakika gecikmeyle gelirse…

4. Peki bu filmlerden hangisi sana daha çok hitap ediyor?

5. Tartışma sırasında sana sesini yükseltti. Ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Partnerin başkalarına karşı flörtöz davranıyor. Tavrın nasıl olur?

7. Cinsel birliktelik konusunda ısrarcı tavırlar sergiliyor diyelim ki. Nasıl tepki verirsin?

8. Son olarak burcunu seç bakalım!

Sen bir tolerans kraliçesisin!

Senin ilişkilerdeki kırmızı çizgin epey ileri bir noktada. Empatin yüksek, insanları anlamaya çalışıyor, küçük hatalara göz yumuyorsun. Bağ kurmaya odaklısın ve bu sayede karşındaki kişi kendini rahat hissettiriyor. Ancak dikkat etmen gerekenler var! Her şeyi tolere etmek bir süre sonra seni yoran bir döngüye dönüşür. Sınır çizmekten korkma! Seni seviyorsak zaten o sınırın içinde seveceğiz!

Sınır ihlallerine gelemiyorsun!

Sen ilişkide açık ve yapıcı bir iletişimi önemsiyorsun ama bazı konular var ki hafiften seni çileden çıkarıyor. Sabırlı bir yapın var! Önce konuşur, sonra karar verirsin. Ancak birkaç tekrar eden hata seni duygusal mesafeye zorlayabiliyor. Ufak kıvılcımlar büyümeden konuşmayı seviyorsun, bu da seni sağlam bir partner yapıyor. Yeter ki iç sesini bastırma!

Saygısızlığa tahammülün yok!

Sen ilişkilerde kendini değerli hissetmek isteyen birisin. Saygısızlığa, ilgisizliğe ve baskıya tahammülün yok. İlk başta anlayışlı görünsen de işin rengi değiştiğinde bu bana göre değil deyip çekilmesini bilirsin. Duygularınla oynanmasına asla müsaade etmiyorsun. Kendi sınırlarının bilincindesin ve bu seni özgüvenli biri yapıyor!

İlk hatada elveda diyorsun!

Senin kırmızı çizgin çok net! Saygısızlık, ilgisizlik, sınır ihlali varsa kapılar kapanır! Partnerin bir adım bile yanlış attığında ben böyle bir şeyle uğraşamam diyorsun. Bu dik duruşun etkileyici olsa da bazen çok hızlı karar verdiğinden yalnız kalıyorsun. Ama senin için en önemli şey kendine olan saygı ve bunu kimse için riske atmazsın. Sen sınırlarını çizmiş, kendi kalesini sağlamlaştırmış birisin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın