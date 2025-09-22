İlişkilerde Kırmızı Çizgin Nereden Başlıyor?

Senin kırmızı çizgin çok net! Saygısızlık, ilgisizlik, sınır ihlali varsa kapılar kapanır! Partnerin bir adım bile yanlış attığında ben böyle bir şeyle uğraşamam diyorsun. Bu dik duruşun etkileyici olsa da bazen çok hızlı karar verdiğinden yalnız kalıyorsun. Ama senin için en önemli şey kendine olan saygı ve bunu kimse için riske atmazsın. Sen sınırlarını çizmiş, kendi kalesini sağlamlaştırmış birisin!