İlişkide Ne Zaman Gerçekten Kendin Oluyorsun?
İlişkilerde maske mi takıyorsun yoksa en baştan ben buyum arkadaş mı diyorsun?
Testimizle kendini keşfedecek, ilişkide iç sesin ne zaman sahneye çıkıyor öğreneceksin. Hazırsan başlıyoruz!
1. Cinsiyetini öğrenelim!
2. İlk buluşmada nasıl giyinirsin?
3. Partnerin seninle ilgili bir eleştiri yaptığında...
4. İlişkinin başında en çok hangi yönünü gizleme eğilimindesin peki?
5. Gerçek seni en iyi anlatan zaman dilimi hangisi?
6. Partnerinle ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaparken...
7. Diyelim ki partnerinle ilk kez bir şey deneyeceksin. Ne hissedersin?
8. Son olarak, bir ilişkide en zorlandığın konu nedir?
Kendini güvende hissedince açılıyorsun!
Duygularını bastırmadığın zaman kendin gibi olabiliyorsun!
En baştan olduğun gibisin!
Henüz ne zaman kendin olduğunu sen de bilmiyorsun!
