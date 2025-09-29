İlişkide Ne Zaman Gerçekten Kendin Oluyorsun?

Senin içinde kocaman bir dünya var ama çoğu zaman bu dünyayı başkalarına göstermekten çekiniyorsun. Duygularını yönetmekte zorlandığında susmayı tercih ediyorsun ama bu da gerçek seni biraz gölgeliyor. Tartışmalarda veya stresli durumlarda bastırdığın yanların bir gün patlamaya hazır bomba gibi birikiyor. Kendin olmak için önce anlaşılmak değil, kabul edilmek istiyorsun. Bu da seni ilişkilerde derin ama bazen zor bir partner yapıyor.