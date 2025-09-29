onedio
İlişkide Ne Zaman Gerçekten Kendin Oluyorsun?

Liz Lemon
29.09.2025 - 22:04

İlişkilerde maske mi takıyorsun yoksa en baştan ben buyum arkadaş mı diyorsun? 

Testimizle kendini keşfedecek, ilişkide iç sesin ne zaman sahneye çıkıyor öğreneceksin. Hazırsan başlıyoruz!

1. Cinsiyetini öğrenelim!

2. İlk buluşmada nasıl giyinirsin?

3. Partnerin seninle ilgili bir eleştiri yaptığında...

4. İlişkinin başında en çok hangi yönünü gizleme eğilimindesin peki?

5. Gerçek seni en iyi anlatan zaman dilimi hangisi?

6. Partnerinle ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaparken...

7. Diyelim ki partnerinle ilk kez bir şey deneyeceksin. Ne hissedersin?

8. Son olarak, bir ilişkide en zorlandığın konu nedir?

Kendini güvende hissedince açılıyorsun!

Sen ilişkilere temkinli yaklaşan ama kalbi yumuşacık birisin. İlk başta biraz mesafeli olsan da güven duygusu oturduğu anda gerçek seni sunuyorsun. Gözlemci yapın ve analizci yönün, karşı tarafın niyetini tartmanı sağlıyor. Ama bir kere açıldığında ne samimiyetin ne sevginden şüphe kalıyor. İlişkide kendin olma süren biraz uzun ama değdiği yerde çok kıymetli.

Duygularını bastırmadığın zaman kendin gibi olabiliyorsun!

Senin içinde kocaman bir dünya var ama çoğu zaman bu dünyayı başkalarına göstermekten çekiniyorsun. Duygularını yönetmekte zorlandığında susmayı tercih ediyorsun ama bu da gerçek seni biraz gölgeliyor. Tartışmalarda veya stresli durumlarda bastırdığın yanların bir gün patlamaya hazır bomba gibi birikiyor. Kendin olmak için önce anlaşılmak değil, kabul edilmek istiyorsun. Bu da seni ilişkilerde derin ama bazen zor bir partner yapıyor.

En baştan olduğun gibisin!

Senin kitabında rol yapmak, maskelenmek yok. İlişkinin ilk gününden itibaren nasılsan öylesin, ne eksik ne fazla. Duygularını olduğu gibi gösteriyor, karşı tarafı da buna teşvik ediyorsun. İçinde barındırdığın bu özgüven, sana hem çok cazibe hem de bazen fazla rahat bir hava katıyor. Ama kabul edelim, seninle olmak bol kahkahalı, az dramalı bir ilişki demek. Gerçek senle tanışmak da ilk günden mümkün.

Henüz ne zaman kendin olduğunu sen de bilmiyorsun!

Sen ilişkilerde hangi senin öne çıkacağına tam karar verememiş gibisin. Bir yandan karşı tarafı memnun etmek istiyorsun bir yandan da iç sesin bu ben değilim diye fısıldıyor. Rol yapmaktan hoşlanmıyorsun ama kendi isteklerini de netleştirmekte zorlanıyorsun. Bu da seni zaman zaman tutarsız ya da duygusal gelgitli biri yapabiliyor. Ama üzülme! Senin yolun kendini bulma yolculuğun biraz sabır, biraz dürüstlükle aydınlanacak.

