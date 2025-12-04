İhtiyaç Kredisi Başvurusu ve Detayları

İhtiyaç kredisi, ihtiyaçların arttığında ama bütçen olmadığında işe yarayan bir uygulama. Her bankanın ihtiyaç kredisi bulunuyor. QNB'nin farklı ihtiyaçlara yönelik ihtiyaç kredisi bulunuyor. Bunların arasından en uygununu seçebiliyorsun.

Bireysel ihtiyaç kredisi ne için çekilebilir?

Eğitim harcamalarından evlilik harcamalarına her şey için ihtiyaç kredisi çekmek mümkün. Yani her türlü masraf için kredi alabiliyorsun. Seyahate çıkacaksın ama bütçen yeterli değil, bunun için bile ihtiyaç kredisi alabiliyorsun. Borçların varsa bunları kapatmak için de ihtiyaç kredisine başvurabilirsin.

İhtiyaç kredi çeşitleri neler?

İhtiyaç kredisinin herkese uygun birçok çeşidi var. QNB'de başvurabileceğin 6 ihtiyaç kredisi var.