Haberler
Finans
İhtiyaç Kredisi Başvurusu ve Detayları

Meryem Hazal Çamurcu
04.12.2025 - 14:01

Hayatımızda mutlaka bir kere de olsa krediye ihtiyacımız oluyor. Bankadan ihtiyaç kredisi almak istiyorsun ama nasıl yapılacağını bilmiyor musun? İhtiyaç kredisi hakkında bilmen gereken her şeyi anlattık!

İhtiyaç kredisi en zor zamanlarda yardıma koşuyor.

İhtiyaç kredisi, ihtiyaçların arttığında ama bütçen olmadığında işe yarayan bir uygulama. Her bankanın ihtiyaç kredisi bulunuyor. QNB'nin farklı ihtiyaçlara yönelik ihtiyaç kredisi bulunuyor. Bunların arasından en uygununu seçebiliyorsun.

Bireysel ihtiyaç kredisi ne için çekilebilir?

Eğitim harcamalarından evlilik harcamalarına her şey için ihtiyaç kredisi çekmek mümkün. Yani her türlü masraf için kredi alabiliyorsun. Seyahate çıkacaksın ama bütçen yeterli değil, bunun için bile ihtiyaç kredisi alabiliyorsun. Borçların varsa bunları kapatmak için de ihtiyaç kredisine başvurabilirsin.

İhtiyaç kredi çeşitleri neler?

İhtiyaç kredisinin herkese uygun birçok çeşidi var. QNB'de başvurabileceğin 6 ihtiyaç kredisi var.

  • Yeni Müşteri Kampanyası: Eğer daha önce QNB'nin müşterisi değilsen o zaman bu kredi tam senlik. Bu kredide 60.000 TL alabiliyorsun. %0 faizli bu ihtiyaç kredisini 3 ay vadeye kadar ödeyebiliyorsun.

  • Kampanyalı İhtiyaç Kredisi: QNB'den son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi kullanamayanlar için bir kredi bu. 

  • Borç Transferi Kredisi: Birçok bankadaki farklı borçlarını tek çatı altında toplamak isteyenler için düzenlenmiş bir kredi.

  • Kamu Çalışanına Özel İhtiyaç Kredisi: Kamuda çalışıyorsan bu krediden faydalanabiliyorsun. 3 ay erteleme imkanı olan bir kredi.

  • 3 Ay Ödemesiz Kredi: Krediyi aldıktan sonra 3 ay ödemeyeceğin bir kredi çeşidi.

  • Anında Maaş Kredisi: Maaşını QNB'den alıyorsan o zaman sana özel bir kredi seçeneği var.

İhtiyaç kredisine kimler başvurabilir?

18 yaşından büyük herkes krediye başvurabiliyor. Yani 18 yaşını geçtikten sonra başka bir şart yok.

Başvururken gerekli evraklar neler?

  • Başvuru formu

  • Nüfus cüzdanı veya noter tasdikli suret

  • Adres Kayıt Sisteminde adres bilgileri güncel değilse sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su, cep telefonu hattı faturalarından biri 

  • Gelir belgesi (gerekli görülürse)

Bunlar genel belgeler ve herkesten isteniyor. 

Bir de krediye göre özel belgeler var. 

  • Tapu fotokopileri

  • Kira kontratları

  • Araç ruhsatları

  • Mevduat ve diğer gelir belgeleri

Faiz oranları nasıl?

İhtiyaç kredisi faiz oranları müşteriden müşteriye değişiyor elbette. Ama örnek bir tablo göreyim diyorsan sana bazı örnekler verelim:

  • 60.000 TL krediyi %0 faizle çekebiliyorsun. 3 taksitte ödeyeceğin kredinin aylık taksit tutarı 20.000 TL.

  • 100.000 TL çekmek istersen %3,94 faizle geri ödüyorsun. 24 taksitle ödeyebileceğin kredinin aylık tutarı 7.333,34 TL. 

  • 200.000 TL kredinin %4,09 faizi var. 12 ay süren kredinin aylık tutarı ise 22.970,30 TL.

İhtiyaç kredisi çekilebilecek tutar ne kadar?

İhtiyaç kredisinin ne kadar çekileceği de önemli tabii. QNB'nin mobil uygulamasından, internet şubesinden, web sitesinden ya da çağrı merkezinden başvurursan en çok 600.000 TL kredi alabiliyorsun. Ama bana bu yetmez, daha fazlası lazım diyorsan o zaman QNB şubelerine gidebilirsin. 

İhtiyaç kredisinde vade ne kadar oluyor?

Vadeler çeşitli şekilde düzenlenebiliyor. 125.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vade mümkün. 125.001 TL'den 250.000 TL'ye kadar 24 ay vade olabiliyor. 250.000 TL'den fazla kredileri 12 ay vade ile çekmek mümkün.

İhtiyaç kredisine başvurmak oldukça kolay!

İhtiyaç kredisine başvurmak çok kolay, çünkü başvurmanın birçok farklı yolu var. İhtiyaç kredisine başvururken ister şubeye gidebilirsin istersen de çağrı merkezini arayabilirsin. Bunun yanında oturduğun yerden internet şubesine girerek ya da mobil uygulama üzerinden krediye başvurman mümkün.

Peki bankayla iletişime geçmeden önce kredi hesaplaması yapabilir misin?

Evet, mümkün. İnternet sitesine girerek kredi hesaplaması yapabilirsin. Hesaplama yaparken kredi tutarı ve vadeyi kendine göre girerek kredini görebiliyorsun. Farklı hesaplamalar yaparak sana en uygun hangi kredi saniyeler içinde öğrenmen bu yöntemle mümkün. Bu yöntemle ödeme planını ve aylık ne kadar ödeyeceğini de görebiliyorsun.

İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl değerlendirilir?

Başvuruda gelir durumu, mevcut borçluluk, banka kredi skoru gibi kriterler değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeler sonucunda istediğin miktar kredinin verilip verilmeyeceğine karar veriliyor.

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
