İçişleri Bakanlığı’ndan "Yeşil" Açıklaması: Saygı Öztürk Fena Trollenmiş!
Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk, geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde kendisini “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım olarak tanıtan birinin aradığını ve “yaşıyorum” dediğini yazmıştı. İçişleri Bakanlığı, Saygı Öztürk’e gelen telefonun izini sürdü ve telefonu açan kişinin açık cezaevinde bulunan C.A. isimli kişi olduğunu tespit etti.
Saygı Öztürk’ün “Alo ben Yeşil” haberi hafta içinde çok konuşulmuştu.
İçişleri Bakanlığı, çok konuşulan haberle ilgili açıklamada bulundu.
Daha ilk gün "Yeşil bula bula bu KaKa severi mi bulmuş tlf etmek için..." diye yorumlamıştım.
Herşeyi anladım da adam öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarından açık cezaevinde bulunmayı anlamadım. Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Fati... Devamını Gör
