İçişleri Bakanlığı’ndan "Yeşil" Açıklaması: Saygı Öztürk Fena Trollenmiş!

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“11 Aralık 2025 tarihinde ‘Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi’ başlıklı bir medya haberi yayımlanmıştır. Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür. İkinci arama 15 dakika sürmüştür. Üçüncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın ‘adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar verme’ suçlarından kaydı bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”