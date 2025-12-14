onedio
İçişleri Bakanlığı'ndan "Yeşil" Açıklaması: Saygı Öztürk Fena Trollenmiş!

İçişleri Bakanlığı’ndan "Yeşil" Açıklaması: Saygı Öztürk Fena Trollenmiş!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.12.2025 - 15:49

Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk, geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde kendisini “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım olarak tanıtan birinin aradığını ve “yaşıyorum” dediğini yazmıştı. İçişleri Bakanlığı, Saygı Öztürk’e gelen telefonun izini sürdü ve telefonu açan kişinin açık cezaevinde bulunan C.A. isimli kişi olduğunu tespit etti.

Saygı Öztürk'ün "Alo ben Yeşil" haberi hafta içinde çok konuşulmuştu.

Saygı Öztürk’ün “Alo ben Yeşil” haberi hafta içinde çok konuşulmuştu.

İçişleri Bakanlığı, çok konuşulan haberle ilgili açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlığı, çok konuşulan haberle ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“11 Aralık 2025 tarihinde ‘Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi’ başlıklı bir medya haberi yayımlanmıştır. Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür. İkinci arama 15 dakika sürmüştür. Üçüncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın ‘adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar verme’ suçlarından kaydı bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
ekrem yerke

Daha ilk gün "Yeşil bula bula bu KaKa severi mi bulmuş tlf etmek için..." diye yorumlamıştım.

Önder Çördük

Herşeyi anladım da adam öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarından açık cezaevinde bulunmayı anlamadım. Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Fati... Devamını Gör

