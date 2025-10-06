İçindeki Anne Figürü Hangi Hayvanla Eşleşiyor?
Hepimizin içinde, zaman zaman fark ettiğimiz ya da hiç fark etmediğimiz güçlü bir anne figürü saklıdır. Bu figür, sadece biyolojik annelikle sınırlı değildir; bazen hayatımızdaki koruyucu, yol gösterici ve şefkatli enerjidir. Kimi zaman cesur ve savaşçı, kimi zaman da şefkatli ve yumuşak… Bu içsel anne, yaşadığımız dünyada nasıl var olduğumuzun, nasıl sevdiğimizin ve nasıl koruduğumuzun simgesidir.
Peki, bu güçlü ve derin enerji, bir hayvan formuna bürünse nasıl bir varlık olurdu?
1. Bir çocuğun ağladığını gördüğünde ilk tepkin ne olur?
2. Aile senin için ne ifade eder?
3. Bir çocuk sana sır verdiğinde ne yaparsın?
4. Senin için mükemmel bir pazar günü nedir?
5. Çocukların hata yapması hakkında ne düşünüyorsun?
6. Bir çocukla iletişimde en önemli şey nedir?
7. Kendi çocukluğunu düşündüğünde ne hissedersin?
8. Son olarak sence anne olmak demek kişinin kendi hayatından vazgeçmesi mi demek?
Ayı
Fil
Kaplan
Penguen
