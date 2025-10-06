İçindeki Anne Figürü Hangi Hayvanla Eşleşiyor?

Hepimizin içinde, zaman zaman fark ettiğimiz ya da hiç fark etmediğimiz güçlü bir anne figürü saklıdır. Bu figür, sadece biyolojik annelikle sınırlı değildir; bazen hayatımızdaki koruyucu, yol gösterici ve şefkatli enerjidir. Kimi zaman cesur ve savaşçı, kimi zaman da şefkatli ve yumuşak… Bu içsel anne, yaşadığımız dünyada nasıl var olduğumuzun, nasıl sevdiğimizin ve nasıl koruduğumuzun simgesidir.

Peki, bu güçlü ve derin enerji, bir hayvan formuna bürünse nasıl bir varlık olurdu?