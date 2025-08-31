İçinde Kaldığın Tüm Duygulara Arka Plan Müzikleri
🎧 Duyguların fon müziği eksik kalmasın diye buradayız!
Hayat öyle bir film ki bazen sadece durup fondaki müziği dinlemek istiyorsun. İşte tam da o sahnelerde, içinde kalan ama bir türlü dışa vuramadığın duygulara eşlik edecek şarkılar lazım. Bu liste, içindeki sessiz fırtınalara, bir türlü anlatamadığın hislere, gece yarısı tavanla bakışmalarına arka plan olsun diye hazırlandı. Gözyaşına da yakışır, tebessümüne de... Hadi bakalım, hangi ruh haliysen onu bul!
1. Lana Del Rey - Ride
2. Glass Animals – Heat Waves
3. Leyla The Band – Yokluğunda
4. Model – Değmesin Ellerimiz
5. Bulutsuzluk Özlemi – Yaşamaya Mecbursun
6. Lauv – The Story Never Ends
7. Anıl Piyancı – Döndüm Durdum
8. Sam Smith – Make It to Me
9. Hayko Cepkin – Fırtınam
10. Miley Cyrus – The Climb
11. Sezen Aksu – Haydi Gel Benimle Ol
12. Jess Glynne – Take Me Home
13. Cem Karaca – Bu Son Olsun
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
