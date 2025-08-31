İçinde Kaldığın Tüm Duygulara Arka Plan Müzikleri

🎧 Duyguların fon müziği eksik kalmasın diye buradayız!

Hayat öyle bir film ki bazen sadece durup fondaki müziği dinlemek istiyorsun. İşte tam da o sahnelerde, içinde kalan ama bir türlü dışa vuramadığın duygulara eşlik edecek şarkılar lazım. Bu liste, içindeki sessiz fırtınalara, bir türlü anlatamadığın hislere, gece yarısı tavanla bakışmalarına arka plan olsun diye hazırlandı. Gözyaşına da yakışır, tebessümüne de... Hadi bakalım, hangi ruh haliysen onu bul!