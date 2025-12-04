İçimizi Sızlatan Ama Vazgeçemediğimiz Slow Şarkılar
Hepimizin var, değil mi? Arabada gaza basmak yerine frene bastıran, yağmurlu bir akşamda camdan dışarı bakma isteği uyandıran, 'artık unuttum' dediğimiz ne varsa tek bir notayla hatırlatan o şarkılar... İşte kalbimizin en kırılgan yerini bile bile dinlemekten asla vazgeçemediğimiz şarkılar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12. Müslüm Gürses - Affet
11. Sezen Aksu - Gidiyorum
10. Kayahan - Sarı Saçlarından Sen Suçlusun
9. Candan Erçetin - Gamsız Hayat
8. Duman - Seni Kendime Sakladım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7. Levent Yüksel - Tuana
6. Nilüfer - Son Perde
5. Ahmet Kaya - Kum Gibi
4. Feridun Düzağaç - Alev Alev
3. Zeki Müren - Şimdi Uzaklardasın
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ezginin Günlüğü - Eksik Bir Şey Mi Var?
1. Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Murat göğebakan-ay yüzlüm, göksel-acıyor, nev_sen gibi, göktan-sen, Göktan kırdar-üstüme basıp geçme