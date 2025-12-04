onedio
İçimizi Sızlatan Ama Vazgeçemediğimiz Slow Şarkılar

Ecem Bekar
04.12.2025 - 19:31

Hepimizin var, değil mi? Arabada gaza basmak yerine frene bastıran, yağmurlu bir akşamda camdan dışarı bakma isteği uyandıran, 'artık unuttum' dediğimiz ne varsa tek bir notayla hatırlatan o şarkılar... İşte kalbimizin en kırılgan yerini bile bile dinlemekten asla vazgeçemediğimiz şarkılar...

12. Müslüm Gürses - Affet

11. Sezen Aksu - Gidiyorum

10. Kayahan - Sarı Saçlarından Sen Suçlusun

9. Candan Erçetin - Gamsız Hayat

8. Duman - Seni Kendime Sakladım

7. Levent Yüksel - Tuana

6. Nilüfer - Son Perde

5. Ahmet Kaya - Kum Gibi

4. Feridun Düzağaç - Alev Alev

3. Zeki Müren - Şimdi Uzaklardasın

2. Ezginin Günlüğü - Eksik Bir Şey Mi Var?

1. Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam

Murat göğebakan-ay yüzlüm, göksel-acıyor, nev_sen gibi, göktan-sen, Göktan kırdar-üstüme basıp geçme