İbrahim Selim'in Demet Akbağ'a "Neden Hiçbir Projende Öpüşmedin?" Sorusu Yeniden Gündem Oldu!
İbrahim Selim'in Demet Akbağ'a "Neden Hiçbir Projende Öpüşmedin?" Sorusu Yeniden Gündem Oldu!
'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Demet Akbağ, 'Neden hiçbir projende öpüşmedin?' sorusuna yanıt verdi. O anlar TikTok'ta viral oldu...
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci ile başrolleri paylaşan Demet Akbağ, İbrahim Selim'in programına konuk oldu.
Ekranların ve YouTube'un sevilen yüzlerinden İbrahim Selim, ünlü isimlere viral olacak sorular yöneltmeye Demet Akbağ ile de devam etti.
Akbağ'a Selim'den "Neden hiçbir projende öpüşmedin?" sorusu geldi. İzleyenler de şöyle bir düşününce, Akbağ'ın hiç öpüşme sahnesini izlemediklerini sessizlikleriyle doğruladılar.
Ancak Akbağ bu soruya "Öpüştüm ama küçük bir busecikti" diye yanıt verdi. Ragıp Savaş ile Sen Harikasın projesinde küçükte olsa öpüşmelerin olduğunu söyledi.
"Neden öyle bir sahne çekmediğimi bilmiyorum. Orta yaşta olmuyor, demek ki..." diyen Akbağ, bunun kendi özel olarak isteği olmadığını belirtti.
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