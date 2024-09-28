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Hafızalardan Bir Türlü Silinmeyen Fenomen Yapım Gerçek Kesit'in En İyi 15 Bölümü

Hafızalardan Bir Türlü Silinmeyen Fenomen Yapım Gerçek Kesit'in En İyi 15 Bölümü

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
28.09.2024 - 16:39 Son Güncelleme: 28.09.2024 - 16:48

Sarı Bıyık, Beyaz Çorap, Matkap Rıza, Kaleci Saçlı Adam, Çakma Mükremin, Cesi ve daha nicesi… İlk olarak 1993 yılında yayına giren fenomen yapım Gerçek Kesit, kısıtlı imkanlara rağmen ne kadar büyük işler başarılabileceğinin belki de en büyük göstergesi. 

Çok zor şartlarda çekilmiş olmasına rağmen samimi diyalogları, birbirinden komik çekim hataları ve efsane karakterleriyle adeta gönlümüzde taht kurdu bu yapım. Çoğu bölümünü keyifle izlesek de bazı bölümler unutulmazlar arasında yerini aldı. Arka planda Gerçek Kesit gerilim müziği dinlerken hazırladığımız bugünkü yazımızda, Gerçek Kesit’in en iyi 15 bölümünü sıralıyoruz.

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1. Fantezi Kurbanı

1. Fantezi Kurbanı

Başrolünde Sarı Bıyık’ın olduğu bir bölümün kötü olma ihtimali var mı? Bizce yok! Sarı Bıyık abimiz bu defa bir eczacı rolüyle karşımıza çıkıyor. Fakat sıradan bir eczacı değil elbette. Cinsellikle kafayı bozmuş, evdeki eşine bile zorla pornografik içerikli videolar seyrettiren sapkın bir eczacı… Dakikalar ilerledikçe ilginçleşen senaryosu ve çarpıcı sahneleriyle eşsiz bir bölüm.

Bu arada, ‘’Hatun şu CD’leri getir de izleyelim be…’’ repliğini duyunca kahkahalara boğulabilirsiniz. O yüzden bu bölümü izlerken aynı anda çay falan içmemeye çalışın! Aksi halde ekrana püskürtmeniz olası…

İlgili bölümü izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Baltalı İnfaz

2. Baltalı İnfaz

Cesi efsanesinin doğuşu… Sarı Bıyık abimiz bir Gerçek Kesit klasiği olarak işsiz kalıyor. Geçici bir süre kayınpederinin yanında çalışmaya başlayan Sarı Bıyık, bu sırada eski arkadaşı Cesi’ye rastlıyor. Eskiden çulsuzun teki olan Cesi’yi arabalar ve ciks kıyafetlerle görünce afallıyor tabii bizim Sarı Bıyık. Cesi kendisine bir kart veriyor ve ihtiyaç olması halinde aramasını istiyor.

Daha sonra Cesi’nin yanında sekreter (!) olarak işe giren Sarı Bıyık, Cesi’nin muhabbet tellalı olduğunu öğrenince şaşıp kalıyor. Fakat Cesi’nin kazandığı parayı duyunca aklında binbir tilki dolaşmaya başlıyor ve kendisi de bu işlere girmek için kolları sıvıyor. İşe de önce kendi karısını pazarlamakla başlıyor… Dramatik sonuyla hafızalardan silinmeyen efsane bir bölüm gerçekten.

Baltalı İnfaz bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

3. Korkunç Emir

3. Korkunç Emir

Yine bir işsizlik vakası… Başrolde ise bu defa Kaleci Saçlı Adam var. Üniversitede İletişim Fakültesi'ni bitiren ana kahramanımız, en kısa sürede bir işe girip sevdiği kadınla evlenme hayalleri kuruyor. Fakat ne kadar uğraşsa da bir türlü iş bulamıyor. Nereye gitse kapıdan kovuyorlar adamı.

Ailesine yük olduğu düşüncesi içini kemiren Kaleci Saçlı Adam’ın yavaş yavaş delirmeye doğru giden yolculuğunu anlatan tüyler ürpertici bir bölüm bu. Mutlaka izleyin, izlettirin.

Korkunç Emir bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

4. İnsan Kasabı

4. İnsan Kasabı

Sarı Bıyık’ın Oscar’lık performans sergilediği bir bölüm. Sarı Bıyık, bu bölümde çocuklardan nefret eden bir psikopatı canlandırıyor. Önce karısı ve kayınpederine dünyayı dar ediyor, sonra da etrafına dehşet saçmaya devam ediyor. Her anı heyecan dolu ve bir o kadar gerilimli bir bölüm arıyorsanız durduğunuz kabahat; hemen bu bölümü izleyin!

İnsan Kasabı bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

5. Denge (Bizce bölümün adı ‘’Yenge’’ olmalıydı, sizce?)

5. Denge (Bizce bölümün adı ‘’Yenge’’ olmalıydı, sizce?)

Yengeci Semih efsanesinin doğduğu bölüm. Sosyal medyada bazı sahnelerine rastlamış olmanız muhtemel. Gerçek Kesit’in unutulmazları arasına giren bu bölümde Semih, yengesine aşık oluyor. Kapıdan kovulsa, ‘’Tekrar gelcem!!’’ diye bağırıp bacadan giriyor bizim Semih. Yengesi ise ne yapacağını şaşırıyor. Daha sonra olanları ise izleyerek öğrenmeniz en doğrusu!

Denge bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

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6. Çöküş

6. Çöküş

İşsiz kaldıktan sonra kumar ve uyuşturucu batağına düşen bir koca… Hırsız kılıklı arkadaşıyla birlikte maceradan maceraya koşup zor durumda kalıyor. En sonunda ise tam bir Gerçek Kesit klasiği olarak karısını fuhuşa sürüklüyor.

Çöküş bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

7. İğrenç Bir Koca

7. İğrenç Bir Koca

Bölüm adının cuk diye oturduğu ender Gerçek Kesit bölümlerinden. Yaşanan olayın konusu da yine eşine ender rastlanacak türden. Hikayenin başrolünde yer alan Avukat Özer, evliliği eşine adeta zehir ediyor. Son derece aklı başında, tahsilli bir eşi olmasına rağmen gözü hep dışarıda bu herifin. 

Üstelik bir de bebek bekliyorlar. Sonrasında başlarına bir dünya şey geliyor ve boşanma gerçekleşiyor. Ancak asıl sinir bozan kısım bundan sonrası! Joffrey Baratheon’u bile kıskandıracak derecede iğrençlikler sergileyen Özer’i izlerken ekrana kafa atabilirsiniz. O yüzden aman dikkat edin!

İğrenç Bir Koca bölümünü izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Şişenin Dibi

8. Şişenin Dibi

Üniversiteli 3 erkek ve 3 kadından oluşan bir arkadaş grubu var. Bu arkadaşlar bir evde toplanıp şişe çevirmece oynuyorlar. Şişe kimlerin önünde durursa o iki kişi geceyi birlikte geçiriyor.

Bu oyunu oynayan kişilerden biri de Sarı Bıyık abimizin sevgilisi rolündeki İdil. E be ablacım, Sarı Bıyık’a bu yapılır mı? Bunu öğrenen Sarı Bıyık boş durmuyor tabii. Hemen Kaleci Saçlı Adam’ı türlü yalanlarla izbe bir yere çekiyor. Sonrasında olacakları izleyerek öğrenmeniz en iyisi!

Şişenin Dibi bölümünü izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Şeytan

9. Şeytan

Ferruh, işinde gücünde son derece efendi bir adam. Annesi ve babasıyla mutlu mesut bir hayat yaşıyor. Ancak kısa süre sonra annesini kaybediyor; babası ise Ferruh’a artık evlenme vaktinin geldiğini söylüyor. Ferruh, birini çok beğeniyor ve babasıyla birlikte genç kadını istemeye gidiyorlar. Buraya kadar her şey normal ama madalyonun bir de öteki tarafı var. 

Ferruh’un evlendiği kişinin bir kız kardeşi var ki sormayın gitsin… Bu kardeş, birlikte olduğu erkekler tarafından kullanılıp bir kenara atıldığı için kör, topal demeden acilen evlenecek birini arıyor. Bizim Ferruh’un yaşlı babası da bu kızı gözüne kestiriyor ve ikisi evleniyor! Yani baldızı, artık Ferruh’un annesi oluyor. Olaylar da bundan sonra başlıyor…

Şeytan bölümünü izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Düğün

10. Düğün

Aylin’in muhteşem dansı ile özdeşleşmiş inanılmaz bir bölüm daha. Perihan Savaş’ın yaptığı minik tanıtım konuşmasının ardından Aylin’in dansıyla karşılıyor bizi bu bölüm. O dansı gördükten sonra bölümün kalanını izlememeniz zaten mümkün değil!

Düğün bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

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11. Dehşet Gecesi

11. Dehşet Gecesi

Eşine ve çocuklarına dehşet saçan sorumsuz bir baba… Gerçek Kesit’i Gerçek Kesit yapan bölümlerden biri olan Dehşet Gecesi'ni izlemediyseniz, hala geç kalmış sayılmazsınız. Ha bu arada, baba rolündeki oyuncunun eşsiz performansı da kesinlikle görülmeye değer!

Dehşet Gecesi bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

12. Ormanda İnfaz

12. Ormanda İnfaz

Matkap Rıza efsanesi nasıl doğdu diye merak ediyorsanız, işte size cevabı. Matkap Rıza rolündeki Mesut Hakyemezler bu bölümde adeta döktürmüş. Evdeki eşiyle gram ilgilenmeyip dışarıdaki bütün kadınlara askıntılık eden Rıza’nın yaşadıklarını izlerken bolca şaşıracaksınız.

Ormanda İnfaz bölümünü izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

13. İhanet

13. İhanet

Bu bölüm, evine ve eşine oldukça düşkün olan bir kocası varken, bir türlü elindekiyle yetinmeyen Güllü’nün hikayesini konu ediniyor. Perihan Savaş’ın bile sürekli Güllü’ye salladığı bu bölümde Sarı Bıyık da oynuyor. Tabii bu defa Sütçü Ali rolünde!

İhanet bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

14. Sürtüşme

14. Sürtüşme

Sarı Bıyık her zamanki gibi bu bölümde de rahat durmuyor. Bu sefer babasıyla sürekli kavga eden Suat rolünde izliyoruz kendisini. Suat, sürekli içip eve geç saatlerde geliyor, babasına kafa tutuyor ve evde huzur falan bırakmıyor. Baba ve oğul arasındaki bu sürtüşme bir ailenin sonunu nasıl mı getirecek? En iyisi izleyip görün.

Sürtüşme bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

15. Caniler

15. Caniler

Yine efsaneler arasında yerini alan bu bölümde Kaleci Saçlı Adam’ı, İsmet rolünde görüyoruz. İsmet çalışmayı sevmeyen, işe yaramaz, sorumsuz bir adam. Annesi çalışması için dayısının yanına gönderiyor. Eli ekmek tutsun diye evine aldığı yeğeni ise yengesine göz koyuyor. Sonrasında yaşanacakları az çok tahmin etseniz de, siz bu harika bölümü izlemeyi ihmal etmeyin!

Caniler bölümünü izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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