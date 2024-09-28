Hafızalardan Bir Türlü Silinmeyen Fenomen Yapım Gerçek Kesit'in En İyi 15 Bölümü

Sarı Bıyık, Beyaz Çorap, Matkap Rıza, Kaleci Saçlı Adam, Çakma Mükremin, Cesi ve daha nicesi… İlk olarak 1993 yılında yayına giren fenomen yapım Gerçek Kesit, kısıtlı imkanlara rağmen ne kadar büyük işler başarılabileceğinin belki de en büyük göstergesi.

Çok zor şartlarda çekilmiş olmasına rağmen samimi diyalogları, birbirinden komik çekim hataları ve efsane karakterleriyle adeta gönlümüzde taht kurdu bu yapım. Çoğu bölümünü keyifle izlesek de bazı bölümler unutulmazlar arasında yerini aldı. Arka planda Gerçek Kesit gerilim müziği dinlerken hazırladığımız bugünkü yazımızda, Gerçek Kesit’in en iyi 15 bölümünü sıralıyoruz.