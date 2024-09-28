Şerbo Fanları “Yeni Apo” İçin Senaristlere İsyan Bayrağını Çekti
Şerbo Fanları “Yeni Apo” İçin Senaristlere İsyan Bayrağını Çekti
Cuma günleri ekrana gelen ve her bölümüyle reytingleri alt üst eden Kızılcık Şerbeti dün yayınlanan bölümüyle sosyal medyada yine en çok konuşulan konu oldu. Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmış “Yeni Apo” Ahmet Mümtaz Taylan olmuştu. Ancak dizinin fanları Apo karakteri üzerinden senaristlere isyan etti.
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Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline geliyor.
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Dizi skandallar ve ağızlarımızı açık bırakan olaylarla sürerken Kızılcık Şerbeti izleyicisi hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyor.
Abdullah Ünal karakterine hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmıştı biliyorsunuz.
Dizinin ‘yeni Apo’su Ahmet Mümtaz Taylan olmuştu. Ancak dizinin fanları hâlâ ‘yeni Apo’ya alışabilmiş değil.
Pek de haksız sayılmazlar… Evlatlarına ne olursa olsun her zaman eşit davranan, haklarını eşit şekilde pay eden eski Apo gitti, yerine Mustafa’ya diğer çocuklarından daha az hisse veren yeni Apo geldi…
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Üstelik son bölümlerde Abdullah Ünal, bebeğini, Alev'i yeni kaybetmiş Sönmez hanımdan almak için kapıya dayandı.
Tüm bu olanlar üst üste gelince Kızılcık Şerbeti fanları da isyan bayrağını çekti haliyle.
Twitter’da ‘@reyhansnn_’ isimli kullanıcı Abdullah Ünal karakterinin tamamiyle değiştirildiğini söyleyerek tepki gösterdi.
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