Şerbo Fanları “Yeni Apo” İçin Senaristlere İsyan Bayrağını Çekti

Cuma günleri ekrana gelen ve her bölümüyle reytingleri alt üst eden Kızılcık Şerbeti dün yayınlanan bölümüyle sosyal medyada yine en çok konuşulan konu oldu. Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmış “Yeni Apo” Ahmet Mümtaz Taylan olmuştu. Ancak dizinin fanları Apo karakteri üzerinden senaristlere isyan etti.