Kızılcık Şerbeti 70. Bölümünden İlk Fragman Yayınlandı! Maskeler Bir Bir Düşüyor
Kızılcık Şerbeti 70. Bölümünden İlk Fragman Yayınlandı! Maskeler Bir Bir Düşüyor
Kızılcık Şerbeti 27 Eylül Cuma günü 69. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 70. bölümünün fragmanı yayınlandı. Üvey annesiyle ilişki yaşayan Giray'ın Doğa'ya 'Ne kadar meraklıymışsın doğurmaya' sözleri ağızları açık bırakırken Kıvılcımla yakınlaşan Cemal, Ömer'le karşılaşıyor.
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Kızılcık Şerbeti'nin 4 Ekim Cuma günü yayınlanacak 70. bölümünden ilk fragman geldi. Yeni bölümün tanıtımdan anladığımız kadarıyla önümüzdeki haftalar maskeler yavaş yavaş düşmeye başlayacak!
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Görkem, Ünal ailesinde intikam almak için planını sürdürürken Nursema'nın kendisine inanmaması adımlarını alt üst ediyor.
Fragmanda izleyici şok edecek diğer an ise Doğa ve Giray arasında yaşanıyor. Hamilelik testi yaptığını söyleyen Doğa’ya Giray’ın “Ne kadar meraklıymışsın doğurmaya” sözleri adeta şok etkisi yaratıyor.
Kıvılcım’la yakınlaşan Cemal ise Ömer’le burun burun geliyor ve “Kendine dikkat et” sözleriyle gözdağı veriyor.
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