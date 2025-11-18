onedio
Hip Hop’un Kraliçelerini İnceliyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
18.11.2025 - 19:01

Bu kadınlar müzik tarihinde derin izler bıraktı. Sözleriyle güç verdiler, tarzlarıyla devrim yarattılar ve dünyaya kendilerini ispat ettiler. Şimdi gelin, Hip Hop’un tahtını sallayan o efsane kadınlara ve unutulmaz şarkılarına birlikte bakalım…

Queen Latifah - U.N.I.T.Y.

Missy Elliott - Get Ur Freak On

Lil’ Kim - Crush on You

Lauryn Hill - Doo Wop (That Thing)

Salt-N-Pepa - Push It

Foxy Brown - I’ll Be

Eve - Who's That Girl?

Nicki Minaj - Super Bass

Cardi B - Bodak Yellow

Doja Cat - Say So

