Hip Hop’un Kraliçelerini İnceliyoruz!
Bu kadınlar müzik tarihinde derin izler bıraktı. Sözleriyle güç verdiler, tarzlarıyla devrim yarattılar ve dünyaya kendilerini ispat ettiler. Şimdi gelin, Hip Hop’un tahtını sallayan o efsane kadınlara ve unutulmaz şarkılarına birlikte bakalım…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Queen Latifah - U.N.I.T.Y.
Missy Elliott - Get Ur Freak On
Lil’ Kim - Crush on You
Lauryn Hill - Doo Wop (That Thing)
Salt-N-Pepa - Push It
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Foxy Brown - I’ll Be
Eve - Who's That Girl?
Nicki Minaj - Super Bass
Cardi B - Bodak Yellow
Doja Cat - Say So
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın