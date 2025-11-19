Hip Hop’un Doğuşunu Anlatan "The Get Down" Parçaları
Hip Hop’un doğuşunu anlatan The Get Down dizisi, 1970’lerin Bronx’unu sokak sokak gezdiren, grafitinin, break dansın ve ilk MC’lerin doğuşuna ışık tutan bir zaman kapsülü gibi. DJ setlerinin bodrumlardan blok partilere, oradan kültür devrimine dönüştüğü o altın çağın ruhunu tam kalbinden yakalıyor. Hazırsanız, dizinin müthiş parçalarına birlikte bakalım!
Telepathy - Christina Aguilera feat. Nile Rodgers
Rule the World (I Came from the City) - Michael Kiwanuka feat. Nasir Jo
Cadillac - Miguel
Think (About It) - Lyn Collins
Bad Girls - Donna Summer
Ball of Confusion - Leon Bridges
You Can’t Hide / You Can’t Hide From Yourself - Zayn, Teddy Pendergrass & Grandmaster Flash
Shaolin’s Theme/Pray - Malay & 6LACK
Just You, Not Now (Love Theme) - Grace
