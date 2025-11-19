onedio
Hip Hop’un Doğuşunu Anlatan "The Get Down" Parçaları

Hip Hop'un Doğuşunu Anlatan "The Get Down" Parçaları

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
19.11.2025 - 19:01

Hip Hop’un doğuşunu anlatan The Get Down dizisi, 1970’lerin Bronx’unu sokak sokak gezdiren, grafitinin, break dansın ve ilk MC’lerin doğuşuna ışık tutan bir zaman kapsülü gibi. DJ setlerinin bodrumlardan blok partilere, oradan kültür devrimine dönüştüğü o altın çağın ruhunu tam kalbinden yakalıyor. Hazırsanız, dizinin müthiş parçalarına birlikte bakalım!

Telepathy - Christina Aguilera feat. Nile Rodgers

Rule the World (I Came from the City) - Michael Kiwanuka feat. Nasir Jo

Cadillac - Miguel

Think (About It) - Lyn Collins

Bad Girls - Donna Summer

Ball of Confusion - Leon Bridges

You Can’t Hide / You Can’t Hide From Yourself - Zayn, Teddy Pendergrass & Grandmaster Flash

Shaolin’s Theme/Pray - Malay & 6LACK

Just You, Not Now (Love Theme) - Grace

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
