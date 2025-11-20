onedio
Hiçbir Planın Olmadığı Günleri Bile Güzelleştirecek Şarkılar

Ceren Özer
20.11.2025 - 19:31

Bazen hiçbir planın olmadığı, tüm gün evde boş boş durduğumuz günler sıkıcı gelir. Ama aslında o günler, en güzel günlerdir. Alarm kurmadığın, mesajlara hemen dönmediğin, pijamalarla saatlerce ortalarda dolandığın o günlerden bahsediyoruz. Dünya biraz yavaşlar, sen biraz durursun… Ama tek yapman gereken şey, arkanı yaslayıp müziğin seni o plansızlığın huzuruna bırakmasına izin vermek. çünkü bazen hiçbir şey yapmamak, yapılabilecek en güzel şeydir. 🎶

1. Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING!

2. Myles Smith - Stargazing

3. Hooked On A Feeling - Blue Swede

4. I'm A Believer - The Monkees

5. Love Me Do - The Beatles

6. Avicii - The Nights

7. BANNERS - Someone To You

8. Rex Orange County - Sunflower

9. Luxus - Hür Doğdum

10. Sertab Erener - O Ye

11. Yalın - Kasma

12. Pitbull, Ke$ha - Timber

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
