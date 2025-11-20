Hiçbir Planın Olmadığı Günleri Bile Güzelleştirecek Şarkılar
Bazen hiçbir planın olmadığı, tüm gün evde boş boş durduğumuz günler sıkıcı gelir. Ama aslında o günler, en güzel günlerdir. Alarm kurmadığın, mesajlara hemen dönmediğin, pijamalarla saatlerce ortalarda dolandığın o günlerden bahsediyoruz. Dünya biraz yavaşlar, sen biraz durursun… Ama tek yapman gereken şey, arkanı yaslayıp müziğin seni o plansızlığın huzuruna bırakmasına izin vermek. çünkü bazen hiçbir şey yapmamak, yapılabilecek en güzel şeydir. 🎶
1. Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING!
2. Myles Smith - Stargazing
3. Hooked On A Feeling - Blue Swede
4. I'm A Believer - The Monkees
5. Love Me Do - The Beatles
6. Avicii - The Nights
7. BANNERS - Someone To You
8. Rex Orange County - Sunflower
9. Luxus - Hür Doğdum
10. Sertab Erener - O Ye
11. Yalın - Kasma
12. Pitbull, Ke$ha - Timber
