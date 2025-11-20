Hiçbir Planın Olmadığı Günleri Bile Güzelleştirecek Şarkılar

Bazen hiçbir planın olmadığı, tüm gün evde boş boş durduğumuz günler sıkıcı gelir. Ama aslında o günler, en güzel günlerdir. Alarm kurmadığın, mesajlara hemen dönmediğin, pijamalarla saatlerce ortalarda dolandığın o günlerden bahsediyoruz. Dünya biraz yavaşlar, sen biraz durursun… Ama tek yapman gereken şey, arkanı yaslayıp müziğin seni o plansızlığın huzuruna bırakmasına izin vermek. çünkü bazen hiçbir şey yapmamak, yapılabilecek en güzel şeydir. 🎶