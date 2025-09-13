Hiç Gitmek İstemediğin Bir Yerden Ayrılırken Çalan Şarkılar
Bazen istemesen de bir yerden gitmek zorunda kalırsın ve zaman o an ağırlaşır. O anlarda ise seni anlayacak bir şarkıya ihtiyaç duyarsın. Vedanın ağırlığını hissederken bizim önerilerimizi dinlemek istersen kulaklığını tak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Here We Go Again
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 2AM
3. Headache
4. You
5. The Machine
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Closing Hours
7. Gemini
8. The Perfect Girl
9. A Lonely Night
10. Die For You
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın