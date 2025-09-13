onedio
Hiç Gitmek İstemediğin Bir Yerden Ayrılırken Çalan Şarkılar

Aslı Uysal
13.09.2025 - 19:02

Bazen istemesen de bir yerden gitmek zorunda kalırsın ve zaman o an ağırlaşır. O anlarda ise seni anlayacak bir şarkıya ihtiyaç duyarsın. Vedanın ağırlığını hissederken bizim önerilerimizi dinlemek istersen kulaklığını tak!

1. Here We Go Again

2. 2AM

3. Headache

4. You

5. The Machine

6. Closing Hours

7. Gemini

8. The Perfect Girl

9. A Lonely Night

10. Die For You

