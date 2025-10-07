onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Herkesin Telefonunda Var: WhatsApp Üzerinden Yayılan Yeni Virüslü Mesajı Açmayın!

Herkesin Telefonunda Var: WhatsApp Üzerinden Yayılan Yeni Virüslü Mesajı Açmayın!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 09:54

Ücretsiz mesajlaşma ve haberleşme imkanı sunan WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip. Zaman zaman ortaya çıkan zararlı yazılımlar da WhatsApp kullanıcılarını tehlikeye atıyor. Bu kez de Brezilya merkezli SORVEPOTEL isimli bir zararlı yazılım olduğu ortaya çıktı. Kullanıcılara atılan 'oltalama' mesajları ile virüs Windows sistemine bulaşıyor ve kullanıcının kişisel bilgilerini ele geçirebiliyor.

Peki WhatsApp'tan gelen hangi mesaja dikkat etmelisiniz?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

WhatsApp'tan yeni bir virüs yayılıyor!

WhatsApp'tan yeni bir virüs yayılıyor!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp'tan yeni bir virüs yayılıyor. Siber güvenlik araştırmacıları, dünya genelinde kurumsal ağları hedef alan ve WhatsApp'ı kullanarak kendini çoğaltan bir yazılım geliştirildiğini tespit etti. SORVEPOTEL isimli yazılım, ilk olarak Brezilya'daki kurumları hedef aldı. Ardından ülkedeki bireysel kullanıcılara da mesajlar gönderilmeye başlandı. 

Tüm dünyaya yavaş yavaş yayılan SORVEPOTEL'in olabildiğince geniş bir alana yayılmasının düşünüldüğü iddia ediliyor. Saldırıdan bugüne kadar en çok kamu kurumları, devlet hizmetleri, üretim, teknoloji, inşaat sektörleri etkilendi.

Peki virüs ne yapıyor?

Mesaj yoluyla gelen virüs, masum görünse de aslında bir Windows kısayol dosyası (.LNK) içeriyor. LNK dosyası, zararsız görünümleri sayesinde antivirüs yazılımlarından kaçabiliyor. Link açıldığında arka planda gizli bir sekmede saldırganın kontrolündeki linkler açılıyor. 

Açılan link, genellikle Windows'un başlangıç klasörüne kendini kopyalayan bir toplu komut dosyası (.BAT) oluyor. Böylece kullanıcının cihazında otomatik olarak başlatılan bir sistem kurulmuş oluyor. Böylece sistem, kullanıcının kişisel verilerini ele geçiriyor ve bankacılık sistemleri de tehlikeye giriyor.

Peki telefonunuza hangi mesajı gönderiyorlar?

Peki telefonunuza hangi mesajı gönderiyorlar?

Cyber Security News portalının haberine göre, kullanıcıya WhatsApp üzerinden tanıdığı bir kişiden oltalama mesajı geliyor. Şu ana kadar atılan mesajlarda Portekizce 'baixa o zip no PC e abre' (ZIP'i indir ve aç) gibi yönlendirmeler yer alıyor. 

'RES-20250930_112057.zip' veya 'ORCAMENTO_114418.zip' gibi sıkıştırılmış dosyalara fatura, belge izlenimi veriliyor. 

Ayrıca 'Documento de Rafael B' veya 'Extrato' gibi başlıklarla gönderilen e-postalar da atılabiliyor. Bu e-postalarda ise 'COMPROVANTE_20251001_094031.zip' ve 'ComprovanteSantander-75319981.682657420.zip' ekleri yer alıyor.

Bu zararlı yazılımdan korunmak için öncelikle kurumların güvenlik sistemlerini artırması gerekiyor. Çalışanların da siber güvenlik eğitimleri alması gerekiyor. Bireysel kullanıcıların ise tanıdıkları kişilerden gelen şüpheli dosyaları bile açmamaları tavsiye ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın