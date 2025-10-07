Herkesin Telefonunda Var: WhatsApp Üzerinden Yayılan Yeni Virüslü Mesajı Açmayın!
Ücretsiz mesajlaşma ve haberleşme imkanı sunan WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip. Zaman zaman ortaya çıkan zararlı yazılımlar da WhatsApp kullanıcılarını tehlikeye atıyor. Bu kez de Brezilya merkezli SORVEPOTEL isimli bir zararlı yazılım olduğu ortaya çıktı. Kullanıcılara atılan 'oltalama' mesajları ile virüs Windows sistemine bulaşıyor ve kullanıcının kişisel bilgilerini ele geçirebiliyor.
Peki WhatsApp'tan gelen hangi mesaja dikkat etmelisiniz?
WhatsApp'tan yeni bir virüs yayılıyor!
Peki telefonunuza hangi mesajı gönderiyorlar?
