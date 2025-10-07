Herkesin Telefonunda Var: WhatsApp Üzerinden Yayılan Yeni Virüslü Mesajı Açmayın!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp'tan yeni bir virüs yayılıyor. Siber güvenlik araştırmacıları, dünya genelinde kurumsal ağları hedef alan ve WhatsApp'ı kullanarak kendini çoğaltan bir yazılım geliştirildiğini tespit etti. SORVEPOTEL isimli yazılım, ilk olarak Brezilya'daki kurumları hedef aldı. Ardından ülkedeki bireysel kullanıcılara da mesajlar gönderilmeye başlandı.

Tüm dünyaya yavaş yavaş yayılan SORVEPOTEL'in olabildiğince geniş bir alana yayılmasının düşünüldüğü iddia ediliyor. Saldırıdan bugüne kadar en çok kamu kurumları, devlet hizmetleri, üretim, teknoloji, inşaat sektörleri etkilendi.

Peki virüs ne yapıyor?

Mesaj yoluyla gelen virüs, masum görünse de aslında bir Windows kısayol dosyası (.LNK) içeriyor. LNK dosyası, zararsız görünümleri sayesinde antivirüs yazılımlarından kaçabiliyor. Link açıldığında arka planda gizli bir sekmede saldırganın kontrolündeki linkler açılıyor.

Açılan link, genellikle Windows'un başlangıç klasörüne kendini kopyalayan bir toplu komut dosyası (.BAT) oluyor. Böylece kullanıcının cihazında otomatik olarak başlatılan bir sistem kurulmuş oluyor. Böylece sistem, kullanıcının kişisel verilerini ele geçiriyor ve bankacılık sistemleri de tehlikeye giriyor.