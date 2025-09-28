onedio
Herkesin Dinlemesi Gereken 10 Melis Karaduman Parçası

28.09.2025 - 17:04

Toplanın eşsiz ses Melis Karaduman'ı ve onun en iyi parçalarını keşfediyoruz. Bu listedeki her parçayı birden fazla kez dinlememiz gerekiyor. Zaten dinledikçe daha fazla dinlemek isteyeceksiniz. Şimdi kulaklıkları takın çünkü çok keyifli bir keşfe çıkıyoruz. Hadi başlayalım!

1. Kör

2. Sevemezsin

3. Ben Böyleyim

4. Durma

5. Zamansız

6. Gücüm Yok

7. Bizdenbaşka

8. Yanar

9. NaNaNa

10. Kaçmalıyım Burdan

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
