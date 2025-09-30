onedio
Herkesin Aklındaki O soruyu Cevaplıyoruz: Nemlendirici ve Serum Birlikte Kullanıldığında Daha mı Etkili?

Aslı Uysal
30.09.2025 - 16:04

Cilt bakımında en çok merak edilen sorulardan biri de serum ve nemlendiricinin neden birlikte kullanılması gerektiği ile ilgilidir. Aslında bunun birçok sebebi var. Gelin nedenmiş, birlikte öğrenelim!

Serum cildin en derinlerine nüfuz eder.

Serumların yapısı, genellikle  ince moleküllerden oluşmaktadır. Yani yapıları oldukça hafiftir, bundan dolayı da cildin en derinlerine inerek etki gösterirler. Ciltle temas ettikten sonra cildin ihtiyaç duyduğu bölgelere yönelirler. Serumlar oldukça etkilidir ama onları asıl güçlü yapan sürülen nemlendiricidir.

Nemlendiricilerin yapısı daha farklıdır.

Nemlendiriciler ise daha yoğun tabakalı bir formüle sahiplerdir. Cildin üst yüzeyinde koruyucu bir bariyer oluştururlar. Böylece serumların etki ettiği yüzeylere nem ile koruyucu bir bariyer oluştururlar. Yani özetle, serumun verdiği etkiyi yüzeye kilitleyen harika bir yardımcıdır.

Sıralama çok önemlidir!

Önce serum, sonra nemlendirici! Bu işin değişmez kuralıdır. Çünkü serum ince yapılı olduğu için, kremden sonra sürerseniz tam olarak işlevini yerine getiremez. Önce serumu cildinize sürerek aktif bileşenlerin cilde ulaşmasını sağlarsınız ve ardından nemlendirici ile tüm bu etkiyi sabitlersiniz...

Cilt tipine göre kullanılan ürünler değişir...

Yağlı bir cildiniz varsa hafif bir serum cildiniz için gayet yeterlidir. Kuru ciltlerin ise daha yoğun bir ürün kullanması gerekir. Örneğin, hyaluronik asit cilt üzerinde yoğun nemlendirici bir etki bırakır. Üstüne de cildinize süreceğiniz bir nemlendirici ile ikisinin gücünü birleştirerek cildiniz için harika bir etki ortaya çıkarırsınız.

Tek birini kullanmak aynı etkiyi vermez!

Cildinize sadece nemlendirici sürmek geçici bir çözüm gibi görünebilir. Cildiniz elbette ki nemli olur. Fakat burada asıl meseleyi bu etkiyi en uzun sürelere kadar götürebilmektir. Nemlendiricinin altına süreceğinin, nemlendirici etkili bir serum gün boyu cildinizin nemli kalmasını sağlar. Özellikle kış aylarında bu formül oldukça lazımdır...

Birbirlerini her zaman desteklerler...

Serumlar da tek başına yeterince etki gösteremeyebilirler. Ancak nemlendirici ile serumu desteklediğinizde faydaları daha belirgin hale gelir. Bu yüzden de genellikle 'serum + nemlendirici'  kullanmanın cilt bakım rutinine eklendiğinde ne kadar iyi sonuçlar verdiğini gözlemleriz.

Fazla ürün değil, doğru ürün!

Ürünler fazlalaştıkça 'Acaba bir şeyi yanlış mı yapıyorum?' hissine kapılmanız gayet normal. Fakat bu oluşturduğunuz rutin cildiniz için tamamlayıcıdır. Önemli olan, içeriklerin birbirine olan uyumudur. Örneğin, asit bazlı güçlü bir serumla çok yoğun bir kremi aynı anda kullanmak cildinizi yorabilir.

Bu ikiliyi düzenli bir şekilde kullanın...

Bir kere kullanıp mucizevi çözümler beklemek gerçekçi değildir. Serum ve nemlendiriciyi düzenli olarak rutininize eklemeli ve önemli adımları atlamamalısınız. Cildinizi başka serumlarla da destekleyerek,  parlak bir cilt görünümüne kavuşma ihtimaliniz de artar.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
