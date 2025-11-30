Herkese Güçlü Görünüp Yalnız Ağlayanlar İçin 12 Şarkı

onedio
Bazı insanlar vardır… Gülerler, omuz verirler, herkese 'iyiymiş gibi' görünürler. Ama gecenin bir vakti kendi kendilerine sessizce dağılırlar. Güçlü durmanın, en çok da kendini yorup parçaladığını kimse bilmez. İşte bu liste, dışarıya karşı dimdik duran ama yalnız kaldığında gözyaşlarını saklamayan kalplere gelsin.

1. Sena Şener- Sevmemeliyiz

2. Mehmet Erdem - Acıyı Sevmek Olur mu

3. Mehmet Güreli - Kimse Bilmez

4. Bahadır Sağlam - Söyleyin Ona

5. Pera - Biri Vardı

6. Onur Can Özcan - Hırka

7. Hande Mehan - Beni Böyle Sevme

8. İlyas Yalçıntaş - Sadem

9. Madrigal - Senden Yoksun

10. Zakkum - Al Gece Yarılarımı Benden

11. Çağan Şengül - Çok Yazık

12. Ferda Anıl Yarkın - Sonuna Kadar

