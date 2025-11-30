Herkese Güçlü Görünüp Yalnız Ağlayanlar İçin 12 Şarkı

Bazı insanlar vardır… Gülerler, omuz verirler, herkese 'iyiymiş gibi' görünürler. Ama gecenin bir vakti kendi kendilerine sessizce dağılırlar. Güçlü durmanın, en çok da kendini yorup parçaladığını kimse bilmez. İşte bu liste, dışarıya karşı dimdik duran ama yalnız kaldığında gözyaşlarını saklamayan kalplere gelsin.