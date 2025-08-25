Herkes Aynı Maskeyi Kullanamaz! Saç Tipine En Uygun Maskeyi Bulmanın Yolları

Saç bakım ürünleri seçerken ilk adım kesinlikle saç tipinizi net ve doğru şekilde tanımaktan geçer. Saçınız düz mü yoksa dalgalı mı? Veya kıvırcık mı? Ya da afro da olabilir. Bu belirleme maskenin yapısını, nem miktarını ve besleyiciliğini de etkilediği için önemlidir. Örneğin, kıvırcık saçlar daha fazla nem tutmaya ihtiyaç duyar, düz saçlar ise genellikle daha hafif ürünlerle daha sağlıklı görünür.