Herkes Aynı Maskeyi Kullanamaz! Saç Tipine En Uygun Maskeyi Bulmanın Yolları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 15:01

Saç maskeleri her saç tipi için uygun olmayabilir. Bu yüzden kendi saç tipinize göre en uygun maskeyi bulmalısınız. Saçınız ince telli mi? İşlem görmüş mü? Yıpranmış mı? Doğal saç renginde mi? Saç tipinizi belirledikten sonra saçınız için en uygun maskeyi bulmalı ve belirtildiği şekilde kullanmalısınız. Gelin bu içeriğimizde saç tipinize en uygun maskeyi bulmanıza yardımcı olalım!

İlk adım olarak saç tipinizi belirlemelisiniz.

Saç bakım ürünleri seçerken ilk adım kesinlikle saç tipinizi net ve doğru şekilde tanımaktan geçer. Saçınız düz mü yoksa dalgalı mı? Veya kıvırcık mı? Ya da afro da olabilir.   Bu belirleme maskenin yapısını, nem miktarını ve besleyiciliğini de etkilediği için önemlidir. Örneğin, kıvırcık saçlar daha fazla nem tutmaya ihtiyaç duyar, düz saçlar ise genellikle daha hafif ürünlerle daha sağlıklı görünür.

Ardından saç yapınızı analiz edin.

Saç tipinizi belirlediniz. Peki sonrasında ne geliyor? Saç yapınızı belirlemek! Saç teli kalınlığınız, maskenin yoğunluğunu belirler. İnce telli saçlar ağır maskelerden çabuk sönükleşebilirken, kalın telli saçlar daha yoğun ve besleyici içeriklere ihtiyaç duyar.

Saçınızdaki problemleri tanımlayın.

Maske seçerken mevcut saç probleminize yönelik seçmek önemlidir. Bu yüzden saçınızdaki problemi belirlemelisiniz. Saçınız kuru mu? Çabuk mu elektrikleniyor? Uçları kırık mı? Yağ veya kepek problemi mi var? Hacimsiz mi? Saç probleminizi belirledikten sonra maske detaylarına bakmalısınız.

Maskenin içeriğini inceleyin.

Saç tipinizin ihtiyacına uygun aktif bileşenleri seçmek etkili sonuç almanın en önemli noktalarından biridir. Eğer saçlarınız kuruysa shea yağı, argan yağı, avokado yağı ve zeytinyağı tercih edebilirsiniz çünkü bu içerikler derin nem sağlar.

Yıpranmış bir saçınız varsa keratin, hidrolize proteinler ve amino asitler seçebilirsininiz, bu sayede saçınızın yapısını da güçlendirebilirsiniz.

Eğer yağlı saçlarınız varsa yeşil çay, kil ve nane özü kullanabilirsiniz. Bu içerikteki maskeler fazla yağı dengeler ve ferahlık hissi verir.

Silikon ve ağır yağlara dikkat edin.

Özellikle ince telli saçlarda ağır silikonlar ve yoğun yağlar saçın çabuk yağlanmasına, hacimsiz görünmesine neden olabilir. Bu yüzden maskeyi seçerken maskenin içerik listesinde “dimethicone” gibi ağır silikonların olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

Protein ve nem dengesini koruyun.

Saç sağlığında protein ve nemin dengeli olması gerekmektedir. Özellikle yıpranmış saçlarda keratin veya kolajen takviyesi onarıcı etki gösterir. Fakat uzun süreli kullanım sırasında sürekli protein kullanmak saçın sertleşmesine yol açabilir. Nem maskeleri ile dönüşümlü kullanmak en iyi seçeneklerden biridir.

Saçınızın rengini korumak istiyorsanız buna göre seçin.

Boyalı saçlar güneş ışığı, sıcak su ve kimyasal işlemlerden dolayı rengini hızla kaybedebilir. Bu yüzden UV filtreleri ve renk sabitleyici üzüm çekirdeği özü gibi bileşenleri içeren maskeleri tercih edebilirsiniz. Bu maskeler saçınızdaki rengin ömrünü uzatır ve parlaklığını da korur.

Mevsimsel etkileri göz ardı etmeyin.

  • Yaz aylarında saçınız güneş, tuzlu ve klorlu su nedeniyle nem kaybı yaşayabilir. Yaz aylarında nemlendirici ve koruyucu maskeler tercih edebilirsiniz. Kış aylarındaysa soğuk hava ve rüzgar saçları kurutur. Bu yüzden yoğun besleyici yağ içeren maskeler tercih edebilirsiniz.

Saç derisine uygun olup olmadığını kontrol edin.

Maskeyi sadece saç boy ve uçlarına mı yoksa saç derisine de mi süreceğinize karar vermelisiniz. Eğer yağlı saç derisine sahipseniz yoğun yağ bazlı maskeleri diplerine uygulamamlısınız çünkü saç maskesi kepek ve ağırlaşma yapabilir.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
