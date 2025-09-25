onedio
Her Notasını Ezberledik: Nereye Gitsek Bu Şarkılar Çalıyor!

Ecem Bekar
25.09.2025 - 18:33

Sosyal medyada, sokakta, kafelerde, arabada her köşe başında bu şarkıları duymak mümkün! Her anımızın soundtrack’i haline gelen parçaları bir araya getirdik. Bir tur da burada dinleyelim!

11. Özlem Tekin - Sen Anla

10. Hande Yener - Yalanın Batsın

9. Aydeed - İtiraf

8. Melike Şahin - Canın Beni Çekti

7. M. Lisa - Gecelerde

6. Ebru Gündeş & Norm Ender - Bir Çift Göz

5. Kenan Doğulu - Ara Beni Lütfen

4. Ben Fero - Bitmiyor

3. Manifest - Yaşanacaksa

2. Manifest - Snap

1. Sefo & Demet Akalın - Yerinde Dur

