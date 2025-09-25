Her Notasını Ezberledik: Nereye Gitsek Bu Şarkılar Çalıyor!
Sosyal medyada, sokakta, kafelerde, arabada her köşe başında bu şarkıları duymak mümkün! Her anımızın soundtrack’i haline gelen parçaları bir araya getirdik. Bir tur da burada dinleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Özlem Tekin - Sen Anla
10. Hande Yener - Yalanın Batsın
9. Aydeed - İtiraf
8. Melike Şahin - Canın Beni Çekti
7. M. Lisa - Gecelerde
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ebru Gündeş & Norm Ender - Bir Çift Göz
5. Kenan Doğulu - Ara Beni Lütfen
4. Ben Fero - Bitmiyor
3. Manifest - Yaşanacaksa
2. Manifest - Snap
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sefo & Demet Akalın - Yerinde Dur
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın