onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Her Evde Olması Gereken 10 Şey

etiket Her Evde Olması Gereken 10 Şey

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
21.11.2025 - 12:01

Ev sadece dört duvardan oluşan bir yer midir? Hayır... Enerjimizi topladığımız, huzuru bulduğumuz ve güvenli hissettiğimiz bir yuvadır! Bu yüzden evde olan şeyler hem işlevsel olmalı hem de sıcacık hissettirmeli. Bu tarz bir ev hissini yakalamak zor değil. Gelin, birlikte evinizde rahat ve huzurlu hissetmeniz için nelere ihtiyacınız olduğuna bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Akıllı priz

1. Akıllı priz

İlk olarak hem pratik hem de güvenli bir ürün ile başlamak istedik. Modern evlerde sadece büyük cihazlar bulunmamalı, aynı zamanda küçük elektronik eşyalara da dikkat edilmeli. Bu akıllı priz sayesinde çamaşır makinenizi gibi eşyaları önceden planlamanız mümkün. Böylece enerjiden tasarruf edersiniz ve cihazların boşuna açık kalmasını engellersiniz. Kendinizi daha güvende hissederek evden ayrılabilirsiniz!

2. İyi bir aydınlatma

Evde vakit geçirileceği zaman evin ruh halinize göre şekil alabilmesi gerekir. Işık sadece etrafı görmek için değil, aynı zamanda içinde bulunduğunuz ortamın atmosferini değiştirmek için de önemlidir! Yaptığınız aktiviteye, izlediğiniz filme ya da uğraştığınız hobiye göre renkleri değiştirebilirsiniz. Böylece evinizde vakit geçirmek size çok iyi gelir!

3. Çok işlevli bir temizlik cihazı

3. Çok işlevli bir temizlik cihazı

Ev temizliği çoğumuz için üşendirici bir eylemdir. Tozlar, kırıntılar, saçlar, lekeler... Her birine ayrı ayrı vakit geçirmek zor gelir. Ama Philips Aqua Trio 9000 Serisi ile her şey daha kolay hale gelebilir. Toz almakla kalmayıp zemini siler ve süpürür. Hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilen Philips Aqua Trio 9000 Serisi kablosuz olduğu için evin içinde rahatça hareket edebilirsiniz. Kirli ve temiz suyu ayrı haznelerde tutarak hijyen seviyesini de yükseltiyor. İşlerinizi hızlandırmak için harika bir seçenek!

4. Ayarlanabilir ve katlanabilir masa

Evde oturup eğlenmek çok güzel. Fakat aynı zamanda evde de iş yapmak ve çalışmak gerekebiliyor. Bu yüzden masa çok önemli! Ama eğer çalışma temposu yoğun değilse o zaman büyük bir masanın ortamı kaplamasına gerek yok. Katlanabilir ve ayarlanabilir masa ile çalışma ortamını oluşturabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz odaya çalışarak mekanınızı da değiştirebilirsiniz. Hem pratik hem de verimli bir ürün!

5. Geniş bir halı

5. Geniş bir halı

Halı hem zemini korur hem dekoratif olarak ortamın atmosferine dokunur. Zeminler kaygan ise halı size daha güvenli bir alan sağlar. Bunun yanı sıra renkleri ve desenleri ile dizayn ettiğiniz eşyalara uyum sağlayarak ortamın sıcaklığını artırır. Halı nedeni ile eviniz size yuva gibi gelir!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Acil durum kiti

6. Acil durum kiti

Şimdi biraz estetikten uzaklaşalım. Evde ciddi kazalar nadir bir şekilde yaşanıyor olabilir. Yine de tedbirli olunmalı. Kazalarda gerekli olacak şeyleri içeren acil durum kitlerini evde bulundurursanız kendinizi daha güvende hissedersiniz. Hemen ulaşacağınız bir yere koymanız önemli!

7. Dekoratif bitkiler

Yeşil bitkiler evin tüm havasına etki eder... Gözleri dinlendirir ve ruhu canlandırır! Olayın sadece işlevsellik olmadığını söylemiştik. Evi ev yapan şeylerden biri sıcaklığı da hissettirebilmesi! Bitkiler hem estetik olarak iyi gelir iken hem de ruha dokunarak daha iyi hissedilmesini sağlar. Bakımı ise huzur veren bir görev haline gelir.

8. Kamera sistemi

Evinizdeyken ya da dışarıdayken fark etmez... İçiniz rahat etsin istiyor iseniz kamera sistemlerine bakabilirsiniz. Hırsızlık, yangın, su taşkını gibi durumlar için iyi olabilir. Böylece evinizde daha güvende hissedersiniz. Ayrıca uzakta iken huzurunuzda azalma olmaz.

9. Çok bölmeli dolaplar

9. Çok bölmeli dolaplar

Bazen fazla eşyalar bir yerde birikebiliyor. Kıyafetler, belgeler, evraklar, oyuncaklar... Bunlar için açık bir dolap değil de çok bölmeli kapalı saklama alanlarına bakılabilir. Hem eşyaları korumuş olursunuz hem de düzenli görünür. Eşyalar dağınık olması evin ferah görünmesini de engeller. Bu yüzden estetik duran dolaplar ile ortamı düzgün tutabilirsiniz!

10. Hobi köşesi

10. Hobi köşesi

Evde her şey işe yarar olmamalı. Aynı zamanda iyi hissettirmeli! Bu yüzden evin bir köşesini ya da alanını hobi yeri yapabilirsiniz. Okuma koltuğu, çizim masası ya da müzik enstürmanı... Günlük koşuşturmadan sıyrılmak için gideceğiniz bir alanın olması zihnen dinlenmenizi sağlar. Bu yüzden bir evde olmazsa olmaz bir alandır!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın