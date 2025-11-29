Hepsi Grubunun Unutamadığın O Şarkısını Seçiyoruz!
Yıllar geçse de unutamadığımız bazı şeyler var... Grup Hepsi'nin o keyifli şarkıları gibi. Peki senin en favori Grup Hepsi şarkın hangisi? İşte bu Onedio anketinde bir türlü unutamadığın o şarkıyı seçiyoruz. Hadi bakalım hazırsan başlıyoruz.
Yıllar geçse de diline dolanan o şarkı hangisi?
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
