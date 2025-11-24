onedio
Hem Soğuk, Hem Hüzünlü: Kasım'ın Favori Şarkıları

Aslı Uysal
24.11.2025 - 13:01

Sonunda Kasım ayı geldi çattı! Kasım ayı beraberinde soğuğu, huzuru ve bir fincan kahveyi de getirdi. Tabii bir de şarkıları da unutmamak lazım. Sadece soğukta dinleyince içimizi ısıtan o huzurlu şarkıların listesi için kaydırın!

1. Forest Fires

2. A Message To Myself

3. The Woods

4. Be Yourself

5. Falling

6. Oh No!

7. Last Words

8. Olalla

9. Real Peach

10. Conrad

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
