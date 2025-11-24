Hem Soğuk, Hem Hüzünlü: Kasım'ın Favori Şarkıları
Sonunda Kasım ayı geldi çattı! Kasım ayı beraberinde soğuğu, huzuru ve bir fincan kahveyi de getirdi. Tabii bir de şarkıları da unutmamak lazım. Sadece soğukta dinleyince içimizi ısıtan o huzurlu şarkıların listesi için kaydırın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Forest Fires
2. A Message To Myself
3. The Woods
4. Be Yourself
5. Falling
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Oh No!
7. Last Words
8. Olalla
9. Real Peach
10. Conrad
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın