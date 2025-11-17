Hayatını Bir Film Gibi Hissettirecek O Efsane Şarkılar
Hayatını film gibi hissettirecek o şarkıları biliyor musun? Cevabın hayırsa işte doğru yerdesin! Dinlediğin anda seni bambaşka bir evrene götürecek o efsanevi şarkıları özenle seçtik. Hadi bakalım başlıyoruz!
1. Of Monsters and Men – Little Talks
2. Lana Del Rey – Video Games
3. Florence + The Machine – Dog Days Are Over
4. Portugal. The Man – Feel It Still
5. M83 – Outro
6. Alt-J – Breezeblocks
7. Arcade Fire – Reflektor
8. Bon Iver – Holocene
9. Daft Punk – Something About Us
10. Sia – Never Give Up
11. Harry Styles – Golden
