Hayatını Bir Film Gibi Hissettirecek O Efsane Şarkılar

17.11.2025 - 16:01

Hayatını film gibi hissettirecek o şarkıları biliyor musun? Cevabın hayırsa işte doğru yerdesin! Dinlediğin anda seni bambaşka bir evrene götürecek o efsanevi şarkıları özenle seçtik. Hadi bakalım başlıyoruz!

1. Of Monsters and Men – Little Talks

2. Lana Del Rey – Video Games

3. Florence + The Machine – Dog Days Are Over

4. Portugal. The Man – Feel It Still

5. M83 – Outro

6. Alt-J – Breezeblocks

7. Arcade Fire – Reflektor

8. Bon Iver – Holocene

9. Daft Punk – Something About Us

10. Sia – Never Give Up

11. Harry Styles – Golden

