Hayalindeki Partner Ne İş Yapıyor?

Aslı Uysal
17.09.2025 - 23:03

Hayalinizdeki partneri düşünürken ne iş yapsa sizi daha çok mutlu eder hiç düşündünüz? Meslekler, karşımızdaki kişinin günlük alışkanlıklarını, düşünme şeklini ya da küçük detaylara verdiği önemi bile yansıtıyor. Bu içerikte de bu sorunun cevabına birlikte bakalım!

1. Cinsiyetini seç!

2. Partnerinle akşamını nasıl geçirmek istersin?

3. Nasıl bir hediye seni çok mutlu eder?

4. Partnerinle bir gün kahvaltıya gittiniz diyelim. En dikkat ettiğin şey ne olur?

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sana daha çok huzur verir?

6. Partnerinin "iş anlayışı" nasıl olmalı?

7. Partnerinin yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranmasını istersin?

8. Not alma biçimin nasıldır?

Grafik Tasarımcı!

Sen hayal gücüyle yaşayan ve detaylara önem veren birinin hayalini kuruyorsun. Senin hayalindeki partner seninle ilgili en küçük detayları bile bilmeli ve hayatın her alanında yaratıcı olabilmeli. Sıradanlığa asla yer vermemeli, aksine hep seni şaşırtacak hamleler yapabilmeli. Hayalindeki kişi duygularını da her zaman yaratıcı şekilde ifade edebilmeli. Bunu yansıtan uygun bir meslek var: Tasarımcı. İlişkisini de tıpkı tasarımları gibi yaşayabilmeli...

Yönetici!

Senin hayalindeki partnerinin mesleği yönetici! Bunun nedeni, sen partnerini her daim hedefleri olan biri olarak hayal ediyorsun. Senin için partnerin, hayatında sorumluluğu yüksek olmalı ve her şeyi dakikası dakikasına yapabilmeli. Tabii bu iş yoğunluğunda seni asla ihmal etmemeli. Hayalindeki partnerinin bu kadar sorumluluk bilincinin yüksek olmasını istemenin nedeni de sorunlarına hızlı çözüm bulabilmesi ve yardıma ihtiyacın olduğunu anladığı an imdadına koşabilecek olması...

Öğretmen!

Senin hayalindeki partnerinin mesleği öğretmen! Sen hayatında sabır eşiği yüksek birini istiyorsun. Çok bilgili ve donanımlı olmalı çünkü sen kendini geliştirmeyi çok seviyorsun. Partnerinin de aynı şekilde olmasını istiyorsun. Seni her zaman dinleyip anlamalı ve bir bakışıyla ne hissettiğini çözebilmeli. Partnerinin sevgisi de tıpkı mesleği gibi zamanla çoğalıp artan bir duygu. Bu yüzden sen ilişkinde sana her zaman bir şeyler katacak biriyle birlikte olmak istiyorsun.

Müzisyen!

Sen hayatında her zaman romantik düşünen ve aşkını çok güzel ifade eden bir partner istiyorsun. Bu yüzden hayalindeki partnerin müzisyen olmalı! Partnerin de aynı senin gibi duygularını en üst noktada yaşayabilmeli ve senin kadar sevgisini gösterebilmeli. Üstü örtülen duygulardan hiç hoşlanmıyorsun. Bu yüzden de her zaman partnerine karşı açık olmayı tercih ediyorsun. Üstelik sana bir şarkı yazsa oldukça hoşuna da gider!

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
