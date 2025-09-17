Hayalindeki Partner Ne İş Yapıyor?
Hayalinizdeki partneri düşünürken ne iş yapsa sizi daha çok mutlu eder hiç düşündünüz? Meslekler, karşımızdaki kişinin günlük alışkanlıklarını, düşünme şeklini ya da küçük detaylara verdiği önemi bile yansıtıyor. Bu içerikte de bu sorunun cevabına birlikte bakalım!
1. Cinsiyetini seç!
2. Partnerinle akşamını nasıl geçirmek istersin?
3. Nasıl bir hediye seni çok mutlu eder?
4. Partnerinle bir gün kahvaltıya gittiniz diyelim. En dikkat ettiğin şey ne olur?
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sana daha çok huzur verir?
6. Partnerinin "iş anlayışı" nasıl olmalı?
7. Partnerinin yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranmasını istersin?
8. Not alma biçimin nasıldır?
Grafik Tasarımcı!
Yönetici!
Öğretmen!
Müzisyen!
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
