Hayalindeki Partner Ne İş Yapıyor?

Senin hayalindeki partnerinin mesleği öğretmen! Sen hayatında sabır eşiği yüksek birini istiyorsun. Çok bilgili ve donanımlı olmalı çünkü sen kendini geliştirmeyi çok seviyorsun. Partnerinin de aynı şekilde olmasını istiyorsun. Seni her zaman dinleyip anlamalı ve bir bakışıyla ne hissettiğini çözebilmeli. Partnerinin sevgisi de tıpkı mesleği gibi zamanla çoğalıp artan bir duygu. Bu yüzden sen ilişkinde sana her zaman bir şeyler katacak biriyle birlikte olmak istiyorsun.