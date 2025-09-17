onedio
Hayalindeki Evlilik Teklifini Planla, Aşkınıza Bir Şarkı Armağan Edelim!

Hayalindeki Evlilik Teklifini Planla, Aşkınıza Bir Şarkı Armağan Edelim!

17.09.2025 - 21:33

Büyük soru nasıl sorulmalı? Mum ışığında bir akşam yemeğiyle mi, yoksa sürprizlerle dolu bir kaçamakta mı? Hayalindeki evlilik teklifini adım adım planla, biz de bu özel ana en çok yakışacak şarkıyı senin için seçelim. Aşkınıza anlam katacak o özel parçayı birlikte bulalım. Hem romantik hem eğlenceli bir test seni bekliyor! 

Hazırsan başlayalım; hayalin, melodine dönüşsün! 🎶💞

1. İlk sorumuzla başlayalım! İlişkiniz yakın zamanda evlilikle taçlanacak mı?

2. Peki, bu yüzüklerden hangisiyle evlilik teklifi almak isterdin?

3. Teklifin hangi mevsimde olsun istersin?

4. Teklif sürpriz mi olmalı?

5. Nerede evlenme teklifi almak isterdin?

6. Sence evlilik aşkı öldürür mü?

7. Evlilik teklifine dair en büyük korkun nedir?

8. Son olarak, partnerinin burcunu seçer misin?

Bora Öztoprak- Seni Seviyorum

Sezen Aksu- Kutlama

Gülşen- Adı Aşk Sebebimin

Yalın- Sensiz Olmaz

