Havada Aşk Kokusu Var: Sufjan Stevens

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.11.2025 - 19:01

Yeni bir müzik keşfine hazır mısın? İşte karşında Amerikalı şarkıcı Sufjan Stevens! Her şarkısıyla seni mest eden Sufjan Stevens'ın en keyifli şarkılarını dinlemeye hazırsan hadi bakalım tak kulaklığı, yolculuğa çıkıyoruz!

1. Fourth Of July

2. Mystery of Love

3. Visions of Gideon

4. Should Have Known Better

5. Death With Dignity

6. The Only Thing

7. Chicago

8. Wallowa Lake Monster

9. A Running Start

10. Genuflecting Ghost

11. Heaven Thunder

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
