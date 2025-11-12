Havada Aşk Kokusu Var: Sufjan Stevens
Yeni bir müzik keşfine hazır mısın? İşte karşında Amerikalı şarkıcı Sufjan Stevens! Her şarkısıyla seni mest eden Sufjan Stevens'ın en keyifli şarkılarını dinlemeye hazırsan hadi bakalım tak kulaklığı, yolculuğa çıkıyoruz!
1. Fourth Of July
2. Mystery of Love
3. Visions of Gideon
4. Should Have Known Better
5. Death With Dignity
6. The Only Thing
7. Chicago
8. Wallowa Lake Monster
9. A Running Start
10. Genuflecting Ghost
11. Heaven Thunder
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
